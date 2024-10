La solidaritat lleidatana

Creado: Actualizado:

El concepte de la solidaritat forma part de la consciència humana d’interessos, d’objectius i d’estàndards i simpaties compartits que creen un sentiment psicològic de pertinença a grups o classes de la societat. Així, la solidaritat, a diferència del col·lectivisme, no rebutja les persones i les veu com la base de la societat on es creen els vincles i el sentiment de pertinença i la necessitat d’ajuda mútua entre els seus membres.

La solidaritat és un concepte significatiu i central en l’ensenyament social i en la ideologia política demòcrata. A més, és la base de qualsevol acció que es dona entre persones que no es coneixen, però que estan assabentats de l’existència mútua de les seves dificultats, dels seus problemes i de les seves mancances i patiments. Llavors, la solidaritat és ajudar el més dèbil i el que no és del mateix grup, poble, nació o continent. En aquest sentit, s’acostuma a associar la solidaritat amb els valors que mouen les persones a compensar les injustícies socials afavorint els més pobres i canalitzant les accions de voluntariat de les ONG i similars.Evidentment, la solidaritat és molt present en la societat lleidatana a través d’una sèrie d’entitats, com el Banc d’Aliments de Lleida, que organitza campanyes periòdiques a la majoria d’establiments comercials per aconseguir diferents tipus d’aliments i distribuir-los entre les persones i famílies més necessitades. Tamb el Banc de Recursos, que intenta aconseguir diferents tipus de material informàtic, sanitari, mobles, etc., de diferents ajuntaments, escoles, empreses i hospitals i distribuir-los entre entitats que poden reutilitzar-los a nivell local o, inclús, enviar-los als països d’origen.

Per la seva part, la Paeria va coordinar les accions de cooperació en solidaritat amb el Marroc des de Lleida per tal de donar una resposta coordinada a les accions de solidaritat amb les víctimes del terratrèmol que es va produir l’any passat i que ha causat milers de morts.Veritablement, la solidaritat és una actitud molt saludable que millora l’autoestima, fomenta la positivitat, desenvolupa les habilitats socials i facilita la integració de persones dins la societat. Així, és molt recomanable per a les persones que estan passant per un mal moment o que tenen problemes d’integració.