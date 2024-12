El Dia de l’Immigrant

Creado: Actualizado:

El Dia Internacional de l’Immigrant és una celebració anual que té lloc el 18 de desembre. Aquesta celebració ha sigut instaurada per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2000. Així, aquest dia va ser proclamat per reconèixer el significatiu augment dels fluxos migratoris a nivell mundial. El seu principal objectiu era ressaltar la importància de protegir els drets humans de tots els immigrants i destacar les seves contribucions al desenvolupament social, cultural i polític tant en els països d’origen com en els de destinació.Durant aquest dia, es realitzen diverses activitats com conferències, seminaris i campanyes de sensibilització per promoure una major comprensió i suport a tots els immigrants del món i difondre la informació sobre els seus drets i els seus problemes i necessitats. Així com fomentar la solidaritat i la cooperació internacional per abordar els desafiaments i les oportunitats que presenta la immigració.Veritablement, la declaració del Dia Internacional de l’Immigrant és molt interessant per diferents raons. En primer lloc, assenyala que les migracions són positives per a les societats i contribueixen al desenvolupament econòmic i social, i construeixen societats diverses i riques culturalment. En segon lloc, manifesta que la integració dels immigrants ha de ser basada sobre els principis d’igualtat evitant la discriminació i facilitant l’accés als béns i serveis educatius, sanitaris i socials en les mateixes condicions que els ciutadans nacionals i propiciant la participació activa en la vida econòmica, social, cultural i política dels països de residència. En tercer lloc, considera que cal avançar en la garantia de drets civils i socials que han de ser una prioritat dels governs en matèria d’integració de les persones immigrades que requereix un ampli consens social i polític i una responsabilitat compartida entre administracions públiques, agents i organitzacions socials i associacions d’immigrants. Evidentment, la celebració d’aquest dia és una oportunitat de reflexionar sobre la nova realitat de la immigració i de desenvolupar mecanismes de formació i de reciclatge professional que permetin una millor adequació a les necessitats del mercat laboral i un millor creixement polític, social, econòmic i cultural.