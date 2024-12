Temporada de fred a Lleida

Creado: Actualizado:

La temporada del fred a Lleida dura 3,5 mesos cada any, des del 15 de novembre fins a principis de març, i la temperatura màxima mitjana diària és menys de 16 °C. Normalment, el mes més fred de l’any a Lleida és el gener, amb una temperatura mínima mitjana d’1 °C i màxima de 13 °C. El clima a Lleida és continental, amb influències del clima mediterrani. La temperatura comença a baixar al novembre i arriba entre els 4 ºC de mínima i els 13 ºC de màxima.Així, el fred és un fenomen meteorològic i un aspecte que caracteritza tot el territori lleidatà en aquesta època de l’any a part de ser un tret distintiu dels mesos des de novembre fins a març tot i que un altre fenomen meteorològic és la boira que comença a treure el cap al novembre. La boira provoca reaccions de tota mena. Hi ha lleidatans que els agrada i se la fan seva, altres que no poden amb ella i els provoca tristesa i malestar, però el que és innegable és que és un fenomen que caracteritza el territori i amb el qual cal conviure durant diverses setmanes quan arriben els mesos de tardor-hivern. Lleida es considera la zona amb més boira de Catalunya.A Lleida, la temporada de fred és una realitat difícil per a les persones sense sostre, però hi ha diverses entitats, iniciatives i recursos que ajuden a afrontar-la com el cas de la Fundació Arrels Sant Ignasi, Càrites o, inclús l’Ajuntament de Lleida que apliquen una sèrie d’accions com el Pla Iglú que ofereix allotjament temporal a persones vulnerables durant l’hivern. L’Alberg Jericó que ofereix allotjament a persones especialment vulnerables, com dones, menors de 21 anys, majors de 65 anys i persones amb malalties o discapacitats. Els Serveis d’Atenció Social ubicats al Centre Cívic de l’Ereta que ofereixen serveis d’atenció social i suport a les persones sense sostre. L’Equipament d’Emergències Climàtiques, ubicat a l’antiga escola Cervantes que proporciona atenció a persones vulnerables durant les fredes nits.Evidentment, per a afrontar aquesta temporada de fred, és lògic sumar esforços i establir mecanismes i iniciatives que poden ajudar les persones vulnerables i sense sostre a disminuir els seus patiments. Aquestes iniciatives són crucials per garantir que aquestes persones tinguin un lloc segur on passar la nit i accedir a serveis bàsics.