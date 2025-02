Creado: Actualizado:

El menjador social municipal de Lleida és un servei essencial que ofereix menjars i àpats calents i gratuïts a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica i de risc d’exclusió social. Aquest servei és gestionat per l’ajuntament de Lleida, concretament per la Regidoria d’Acció i Innovació Social, i té com a objectiu principal garantir l’alimentació bàsica d’aquelles persones que ho necessiten.Recentment, el menjador social de Lleida ha estat objecte de debat per la decisió d’eliminar la carn de porc dels seus menús i aperitius i oferir només carn halal. És un dels requisits de les especificacions del contracte de servei, que es va adjudicar la setmana passada per satisfer les necessitats de diversitat dels usuaris. L’ajuntament de Lleida destaca que aquesta pràctica és habitual en altres menjadors de Catalunya i que es tenen en compte les necessitats culturals i socials dels usuaris del menjador.També va explicar que aquesta mesura es va assumir per satisfer les necessitats de diversitat dels usuaris del menjador social tenint en compte que una part important dels usuaris són de religió musulmana i no poden consumir porc. Així, l’ajuntament de Lleida va subratllar que aquesta pràctica forma part de l’atenció a la diversitat cultural i religiosa dels usuaris. A més de la carn halal, s’ofereixen altres aliments com pollastre, vedella, peix, verdures, aperitius amb embotits que no són de porc ni derivats, formatge o tonyina. A més, s’ofereixen menús vegetarians i opcions per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.Segons l’ajuntament de Lleida, la majoria dels usuaris del menjador social han valorat positivament la mesura d’oferir un menú sense porc i amb carn halal. Aquesta decisió ha generat diverses opinions i ha estat criticada per alguns sectors que consideren que no té sentit i que els menús haurien de seguir els criteris de la dieta mediterrània i els productes de proximitat.Afortunadament, els menjadors socials no només es limiten a oferir menjar, sinó que solen ser un punt de trobada, reunió i suport per a les persones que els utilitzen. En molts casos, els menjadors socials ofereixen altres serveis com ara assessorament social, acompanyaments, assistència mèdica o tallers de formació als seus usuaris.