El racisme és un problema i un fenomen social que pot aparèixer en qualsevol país del món o en qualsevol societat, incloent-hi Lleida. Així, la ciutat de Lleida, malgrat la seva característica de ser diversa i multicultural, no és immune a actituds o comportaments racistes i xenòfobs.

El racisme a Lleida està dirigit principalment cap a persones migrades, especialment els musulmans i les persones d’origen africà. Un exemple destacat és la discriminació que pateixen els temporers que treballen en la campanya de la fruita. Aquests treballadors sovint tenen dificultats per trobar allotjament, ja que molts propietaris es neguen a llogar-los habitatges. A més, hi ha hagut incidents d’agressions racistes, com l’atac a un veí senegalès el juny de 2021 i l’estudiant de medicina que va apunyalar 5 persones a Lleida el 22/09/2014.

Altres manifestacions de racisme a Lleida se centren en comentaris o actituds ofensives, sobretot expressions verbals o comportaments que perpetuen estereotips negatius o menyspreen altres cultures, el rebuig o por cap a persones d’altres països, l’ús de les xarxes socials per difondre el discurs d’odi i transmetre missatges racistes contra les persones d’origen immigrant.

Davant de tot això, hi ha esforços per part de diverses organitzacions, institucions, entitats i alguns partits polítics que treballen per promoure la integració, la inclusió i la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la discriminació. Per tant, intenten implementar programes i iniciatives per facilitar la inclusió social i laboral de persones immigrades. Així, organitzen actes de sensibilització i activitats educatives i de conscienciació per fomentar el respecte i la diversitat.

El racisme és un fenomen complex que implica actituds individuals i prejudicis estructurals en diferents aspectes de la vida social. Mitjançant les polítiques públiques inclusives, l’educació en la diversitat i l’enfortiment de les xarxes de suport social, es poden reduir les llacunes de discriminació.

El racisme a Lleida és una qüestió que requereix el compromís de tots els components de la societat Lleidatana per erradicar-lo. Per això, és molt necessari fomentar el diàleg, l’educació i el respecte per construir una societat més inclusiva, justa, equilibrada i equitativa.