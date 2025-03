Creado: Actualizado:

La zona blava a Lleida és una àrea d’estacionament de vehicles regulada per l’Ajuntament en diferents llocs de la ciutat com els carrers, places, etc. on els conductors han de pagar una tarifa per aparcar els seus vehicles durant un temps limitat. Aquesta zona blava a Lleida, com en moltes altres ciutats, té com a objectiu gestionar la disponibilitat d’aparcaments i promoure la facturació.

L’anunci de la Regidoria de Seguretat, Mobilitat, Convivència i Civisme de la Paeria de Lleida de posar en marxa la zona blava als actuals aparcaments de Barris Nord i de Camps d’Esports ha saltat l’alarma entre els veïns d’aquests aparcaments i ha generat molta crispació i angoixa en aquestes zones. En aquest sentit, el comunicat de la Federació de les associacions de veïns de Lleida (FAVLL) ha sigut molt clar i molt contundent expressant el rebuig total cap a aquesta proposta que complicarà encara més la vida dels veïns i veïnes. Cal saber que molts d’ells no disposen de pàrquings als seus habitatges i l’única solució que tenen són aquests pàrquings.

Designar noves zones blaves pot comportar diversos problemes i reptes com el cas de rebuig dels veïns que poden sentir-se afectats per la limitació d’aparcament gratuït i poden oposar-se a la implementació de noves zones blaves. A més, l’impacte econòmic per part dels comerços locals que poden preocupar-se per la possible disminució de clients si l’aparcament es fa més complicat o costós. També, la creació de zones blaves pot desplaçar el trànsit cap a altres àrees, creant problemes d’aparcament en zones no regulades.

Segurament, la posada en marxa d’aquesta mesura tindria repercussions negatives sobre el comerç local, els clients i treballadors que utilitzen aquests pàrquings per fer les activitats previstes als seus entorns. Així, els comerciants d’aquestes dues zones poden patir per la possible disminució de clients i la falta d’aparcaments gratuïts.

És evident escoltar la veu dels ciutadans i augmentar el set d’aparcaments gratuïts i no reduir-los perquè els que hi ha en l’actualitat són insuficients. Cal oferir alternatives i donar solucions reals a molts veïns i veïnes d’aquests dos aparcaments de Barris Nord i de Camps d’Esports i reservar més espais gratuïts on poden deixar els seus vehicles.