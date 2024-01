Fins sempre, Mollerussa

Creado: Actualizado:

Vivim en un context en el qual la coherència política queda desdibuixada per la immediatesa de les diferents conjuntures informatives i polítiques. És tal la cascada informativa que depèn del next dels dits dels receptors, que tot queda supeditat a la brillantor del titular o la fotografia que l’acompanya.Quan decisions com la de fer un pas al costat, seguint criteris de coherència política, seguint la ferma convicció de creure que les aportacions altruistes de la dedicació política en l’àmbit municipal han de ser temporals en el temps, ha de quedar clar que hi haurà qui amb un titular curt ho pugui desmerèixer i, per això, calen espais com aquest per reflexionar.La política municipal és la que arriba més a la ciutadania perquè es fa a peu de carrer. És la més agraïda i, a la vegada, la que més desgasta en el dia a dia de qui la practica. Perquè demana hores, paciència i sempre bona cara a tothom que et para pel carrer, encara que tinguis un mal dia. És la que desperta més passions i enveja, és la que serveix als partits per arribar a la carnisseria, al taller, a la plaça. La majoria de regidors la fan sense retribucions econòmiques, des de l’oposició, amb sentit de servei públic, vetllant perquè tot es faci bé. A Mollerussa, vaig començar d’aquesta manera. Traient hores de la família i de les hores en què no estava a la fàbrica, durant 7 anys, sempre des de l’oposició. La il·lusió del canvi marcava les passes a seguir i a poc a poc vam passar d’un regidor a tres i de tres a cinc. Fins a les darreres eleccions, en què ens vam quedar a unes desenes de vots de guanyar-les. Ara és el moment de donar el relleu. Quan la base està consolidada, quan la feina està feta, i donar sortida a la coherència que la política municipal, al meu entendre, ha de ser temporal. Ara és el moment d’entregar el testimoni a les noves generacions per tal de renovar el projecte.Fer un pas al costat en política, des de la coherència i la rigorositat programàtica, s’ha de valorar. I ara com ara, Esquerra Republicana de Mollerussa és, d’entre tots els partits que estàvem a l’oposició amb possibilitats per poder assolir l’alcaldia, l’únic partit que ha seguit ferm als criteris pels quals es va presentar. Portar a Mollerussa el canvi tan necessari per poder rellevar el conservadorisme liberal del poder que ara està falcat per Junts i PSC.Vull agrair immensament als que m’han precedit i han ajudat a fer que Esquerra Republicana sempre hi sigui, als que m’han acompanyat durant el viatge, als que m’han ajudat a millorar amb l’observança crítica positiva i també als de la crítica negativa, als que sempre hi han sigut i als que han anat marxant. Però sobretot als votants de Mollerussa que m’han fet confiança en totes i cadascuna de les cites electorals. Ells i elles són, en definitiva, pels que ens llevem cada dia a treballar.