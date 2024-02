Per què un punt lila?

Creado: Actualizado:

Segons l’últim informe del ministeri de l’Interior al nostre país es denuncien 2 violacions i més de 2 agressions sexuals cada hora. A aquestes xifres podríem afegir les que van sortir de l’enquesta sobre la violència de gènere a Juneda que l’associació feminista del municipi, Histèriques, va dur a terme i amb els resultats publicats en la campanya del 25 de novembre del 2022, en la qual més del 60% de les dones enquestades han estat agredides en els espais de festa o carrers. Amb aquestes dades d’extrema gravetat i d’urgència fan falta polítiques públiques feministes a l’altura i amb finançament. A Juneda l’equip de govern es va negar a posar i pagar un punt lila a la festa jove del 25 de desembre. Una nit de festa multitudinària que va comptar amb més de 1.000 assistents.Un punt lila és un servei de prevenció i actuació amb professionals especialitzades per poder aturar qualsevol classe d’agressió masclista, LGTBI-fòbica o racista que pugui sortir, atendre dubtes, assessorar i acompanyar una possible víctima. També acaba funcionant com a far de llum i converteix l’espai en un lloc més protegit, segur i lliure per a totes les persones. “La festa del 25” és organitzada per l’associació de joves de Juneda, el Jovent Junedenc i en què l’Ajuntament col·labora, únicament, cedint l’espai del Pavelló Poliesportiu. En els mesos previs, l’associació Histèriques i el Jovent Junedenc van sol·licitar a la regidora d’igualtat i joventut que l’Ajuntament es fes càrrec i col·loqués un punt lila a la festa, ja que és una associació sense ànim de lucre i amb els recursos molt limitats. La resposta de la regidora va ser que la seva prioritat seria cobrir únicament les nits de festa de la festa major amb la totalitat de la subvenció del Pacto de Estado i que sols es farien càrrec de la factura de les festes que l’Ajuntament organitzés. En el pressupost per al 2024 la regidoria d’igualtat és l’única que no té partida econòmica. La igualtat no ha de ser una qüestió relegada, en aquest cas, a la subvenció del Pacto de Estado i que, a més, durant el 2023 l’Ajuntament de Juneda no va acabar de gastar tota la partida, i en conseqüència per aquest nou any s’ha restat la quantitat no executada. A Juneda tenim menys subvenció i cap previsió d’accions feministes perquè l’equip de govern ha demostrat no tenir cap voluntat, interès, ni tampoc voler complir les demandes i sol·licituds presentades en repetides ocasions per part d’Histèriques. Mentre hi hagi una dona menyspreada, agredida o assassinada per violència de gènere, cap serà lliure. La lluita segueix i necessitem ser escoltades i protegides!