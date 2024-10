El repte de la diversitat generacional

Creado: Actualizado:

A dia d’avui conviuen ja quatre generacions al mercat laboral, en quatre anys seran cinc i, a més, cal sumar els robots. Un batibull interessant i tot un repte, ja que hi ha diferències importants en com viu i entén el treball cada una d’elles.Cada generació està condicionada pel context que li ha tocat viure. No és el mateix venir d’una post-guerra, que néixer ja amb una pantalla a la mà. Aquests diferents contextos marquen la forma en què veiem la vida i com ens comportem.Els més grans presents al mercat laboral són els boomers, nascuts entre el 1946 i el 1964. Una generació disciplinada, acostumada a “el que vostè mani”, lleials i que, sovint, han sacrificat els seus somnis a canvi de poder omplir la nevera i pagar les factures gràcies a una feina estable. Els X que venen després, veient el models de casa, han prioritzat un estatus a la feina però ja donant més importància a la seva vida fora la feina. Més gastadors vaja, buscant viure millor que els seus pares i com ells, qüestionant poc les jerarquies a la feina.El canvi més important ve amb els Millennials, els nascuts a principis dels anys vuitanta i els Z, els que venen després. Generacions molt preparades que qüestionen els models jeràrquics, el tenir uns valors que es compleixin i que, pel context que els hi ha tocat viure, són conscients que viuran pitjor que els seus pares.Els Z a més, posen l’accelerador. La inestabilitat del mercat els ha ensenyat que l’única font d’estabilitat laboral passa per ells mateixos, així que no busquem lleialtats. Aprofitar el bo i millor d’aquest batibull de generacions és el que ens tocaria però el teixit empresarial espanyol, ple de petites i mitjanes empreses, hi està preparat? Com treballem aquesta diversitat, com gestionar que un boomer hagi de donar explicacions a un Z, com aprofitar el coneixement sènior, els mentoratges d’uns als altres?En el context actual coincideixen tres revolucions: la tecnològica, l’econòmica i l’ecològica, què tal si aprofitem el que pot aportar cada una d’aquestes generacions per fer-hi front?