Mainaderes o James Bond?

Segurament a moltes cases heu fet un intensiu de la varietat de possibilitats que ofereix el sector educatiu. Centres, especialitzacions, les “sortides” que tindran els estudis que es triïn, etc. La columna d’avui pretén obrir el ventall d’opcions. Una carrera de tres anys, amb ocupabilitat del cent per cent i amb salaris més alts de la mitjana des del mateix moment que acabes els estudis. Compte, però, aquests no han de ser els factors motivadors principals, ja que si no es mostra passió genuïna pel que ensenyen en aquest centre segurament et quedis sense plaça. Les proves d’accés són exigents, sabent que es presenten moltes més sol·licituds que places hi ha. El centre és el Norland College, a Bath, Anglaterra i et formes per ser mainadera. Mainaderes amb habilitats d’agent secret perquè dins el pla educatiu, a part de cosir, cuinar, ensenyar, pentinar, teatre i neurociència, s’inclou conducció avançada per fugir si cal, arts marcials, defensa personal i ciberseguretat, entre d’altres. La Janet Rose, l’actual directora, ve a dir que benvingudes les bromes que les vinculen al James Bond, les noies que surten de la seva escola són de les poques que es poden permetre comprar un pis a Londres. I és que els salaris són envejables, des del moment que acaben. Les famílies reials i les celebrities se les rifen. Parlo de noies perquè fer de mainadera continua sent una professió molt femenina, només un cinc per cent de les sol·licituds són de nois. Com sovint esmento, cuidar es llegeix en clau femenina i sovint es valora poc. Guaiteu el tomb que li ha donat aquesta gent. A Espanya, que tenim de tot, com no hauríem de tenir una mainadera d’elit? La tenim, la María Teresa Turrión, de Palència, que s’ocupa dels fills dels Prínceps de Gal·les des del 2014. L’estiu passat va ser notícia perquè el diari britànic Daily Mail va fer públic el seu salari, uns cent quaranta mil euros anuals. Cuidar nens pot ser un bon negoci.