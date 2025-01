Arriba España

Creado: Actualizado:

No sé què em va passar, perquè em llegeixo i no em reconec. El dia de Sant Esteve dinava a casa dels sogres i, posseït per un esperit torbador, vaig fer una foto del plat de sopa amb galets i pilotes per pujar-la a allò que abans en dèiem Twitter, ara X, acompanyada d’un text on es llegia “Bon Nadal i Puta Espanya”. Em demano quin impuls desconsiderat va dur-me a fer-ho. Aquella visió del caldo espès i fumejant, o l’ànsia pel tast imminent de les pilotes tendres i saboroses amb el punt calibrat d’all, van portar-me a emetre aquell exabrupte ofensiu i injust amb un estat i una cultura que sempre, amorosament i desinteressada, ens ho ha donat tot als catalans. Sempre m’he sentit molt espanyol. L’altre dia mirava emocionat un documental sobre el Rocío a La 2 i per Cap d’Any vaig sintonitzar La 1 per gaudir de Cachitos. Tinc dues ties bessones que es diuen Montse i Lola, cosa que demostra la catalanitat i espanyolitat mancomunades que impera a la família. Els meus cognoms són Velasco i Gonzàlez i a casa em diuen Alberto, amb “o” final que mai he pensat de treure’m del DNI on diu, clar i castellà, que soc espanyol. Amb els pares parlo la llengua de Pérez-Reverte i, quan volto per Espanya, alguns cops m’han dit allò de “Pues para ser catalán eres muy majo y no tienes nada de acento”, cosa que m’esborrona i m’eriça la pell. Crec que no cal argüir més proves de la meva espanyolitat fàctica i sentida, la qual m’obliga a demanar disculpes, primer, a Espanya, sigui qui sigui, i, després, a tots els espanyols ofesos pel que vaig dir, començant pel diari El Catalán: el diario de la Cataluña real, un mitjà neutral, centrat, respectuós i campió de l’objectivitat que va publicar una notícia seriosa, imparcial, serena i cordial que duia per títol “Un profesor de la Universidad de Lérida insulta a España”. Es queixaven, assenyadament, que algú pogués insultar tot un país amb impunitat, i indicaven que això era especialment greu perquè succeïa durant les entranyables festes de Nadal, quan se suposa que “todo el mundo vive momentos más sensibles y felices, rodeados de seres queridos”. Tenien tota la raó i, des d’aquesta columna, penedit i capcot, demano disculpes i pronuncio un sonor “Arriba España” per compensar tot el dolor causat a la nació espanyola i els espanyols.