SEGRE refuerza su información comarcal

Creado: Actualizado:

La voluntad del grupo SEGRE de ser la voz y el instrumento de expresión de todos y cada uno de los municipios de Lleida, desde el llano al Pirineo y Aran y, por supuesto, la capital de la Terra Ferma, no es nueva y, desde el primer número, del que acabamos de cumplir 40 años, hasta hoy, esta ha sido la filosofía que ha guiado a los periodistas de esta casa y a su propiedad editorial. SEGRE es un diario local, comarcal, progresista y catalanista que no tiene otra finalidad que en sus páginas todos y cada uno de los ciudadanos de Ponent y el Pirineo, con sus diferentes agentes sociales, económicos, culturales, deportivos y políticos, tengan un espacio diario en el que expresar sus reivindicaciones, logros, quejas, alegrías, metas, avances y proyectos. Un diario plural en el que caben todas las ideologías porque compartimos con nuestros lectores un objetivo común: el progreso en todos los aspectos del oeste de Catalunya. Con esta premisa hemos ido a lo largo de los años ampliando nuestras secciones y convirtiéndonos en el diario líder indiscutible tanto en ventas y lectores, como en marca de influencia periodística.

Nadie habla más de la economía de Lleida que esta casa, en la que cada día dedicamos un mínimo de dos páginas a analizar el sector agrario, ganadero y empresarial, laboral y de innovación leridano. No existe otro periódico que cotidianamente destine 6, 7, o 15 páginas en fin de semana, a explicar la actualidad de todos los clubes deportivos de Lleida y sus comarcas, con un equipo dedicado específicamente a narrar en directo a través de enlaces del Lleida en Joc de nuestra página web los partidos de nuestros equipos de élite, tanto de fútbol, como de básquet y hockey. Por supuesto ningún otro medio, ni en Lleida ni en el resto de Catalunya, elabora un especial de ocho páginas semanales para apoyar el deporte de base y formativo. Por no hablar del seguimiento cultural o judicial, amplio y diario. Y por descontado el suplemento dominical Lectura, el Agroalimentari, Casa i Confort, Revista Vint-i-Dos, el Anuario resumen del año, el libro de Sant Jordi, etc.

Ahora, para reforzar la presencia de nuestro periódico en cada rincón de Ponent y el Pirineo, SEGRE estrena una ampliación de la información comarcal diaria para dar más protagonismo, si cabe, a cada localidad, desde el pueblo más pequeño a cada capital. Este suplemento diario, integrado en nuestras páginas, quiere hacer extensible a toda Lleida aquellas informaciones que hasta ahora llegaban a través de suplementos comarcales semanales territorializados, pero que no eran visibles para el resto de lectores. Una apuesta más por convertir nuestras páginas en un amplio escaparate en el que todos los ciudadanos de Lleida se vean representados con informaciones rigurosas, plurales y por supuesto con la veracidad contrastada y la garantía que la marca SEGRE representa.