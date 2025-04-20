La setmana del blurb
Durant la setmana de Sant Jordi es vendran a Catalunya prop de dos milions de llibres, que suposaran més de 25 milions d’euros. Aquesta festivitat és clau per al sector editorial català, ja que les vendes d’aquests dies representen entre un 8% i un 10% de la facturació anual. També hi ha inquietud, però. La concentració de vendes en tan poc temps fa que moltes obres tinguin una visibilitat efímera. Algunes només duren un dia. Els títols supervivents seran ben pocs.
Una minoria d’habituals ja saben quins llibres compraran, però per a la majoria dels compradors circumstancials, els editors –a banda d’altres estratègies, com la popularitat d’alguns autors o els favors de determinats mitjans–, recorreran a dissenys atractius, obis (faixes) i contraportades, amb la intenció de destacar dins el magma de novetats exposades. Una altra estratègia d’origen americà és el blurb. Aquest terme és una invenció humorística de l’il·lustrador Gelett Burgess, que l’any 1907 va col·locar a la portada del seu llibre la imatge d’una dona fictícia (Melinda Blurb), que el recomanava amb elogis exagerats. És a dir, el “blurvava”. Actualment, aquests elogis desmesurats s’extreuen de ressenyes o es demanen a escriptors més coneguts, amics de l’autor o de l’editor, i es reprodueixen a la faixa o a la sobrecoberta del llibre.
Diuen que la millor escriptora de blurbs del món és Louise Willder, una destacada redactora publicitària britànica amb més de 25 anys d’experiència a Penguin Books, on ha escrit més de 5.000 textos de contracoberta per a una àmplia gamma de llibres. Willder ha publicat Blurb Your Enthusiasm: An A-Z of Literary Persuasion, un llibre que explora amb erudició i sentit de l’humor l’art de redactar blurbs. Malauradament, segons el que he pogut esbrinar, el llibre de la Sra. Willder no ha estat traduït encara al català ni al castellà, així que no podreu trobar-lo per Sant Jordi, però podeu encomanar-lo al vostre llibreter o llibretera. I si preferiu lectures en la nostra llengua sobre el plaer de llegir, us recomano tres títols irresistibles: Com una novel·la, de Daniel Pennac; Llegir com viure, de Jordi Llavina, i El goig de llegir, de Vicenç Villatoro. Són llibres que no necessiten blurb. Es defensen sols.