La millor versió

A finals dels anys vuitanta, el consultor japonès Masaaki Imai va introduir a occident el terme kaizen, a través del qual explicava que l’èxit competitiu de la indústria nipona era conseqüència de l’aplicació de la millora contínua en els processos de producció, tot això amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència. Amb els anys, la filosofia kaizen ha transcendit l’àmbit empresarial per transformar-se en una manera d’entendre la vida: millorar cada dia qualsevol aspecte personal significa que sempre oferim la nostra millor versió. Així, aquest creixement gradual i constant s’aplica amb èxit en àmbits tan diferents com l’esport, la salut, l’aprenentatge, la creació artística o l’economia.El significat de kaizen amalgama dues parts indestriables: la millora respecte d’ahir –és a dir, hi ha d’haver un canvi cap a millor, encara que inicialment sigui imperceptible– i l’aplicació continuada en el temps, ja que una cosa sense l’altra mai portaria als resultats desitjats. A més, té un abast encara més profund: dir que la millora és possible equival a admetre que no existeix la perfecció. És a dir, qualsevol cosa és millorable, tots podem millorar. I, consegüentment, aquesta cerca gradual és contrària al conformisme panxacontent, al “ja està prou bé.”Comprometre’s amb el kaizen implica cultivar tota una sèrie de virtuts: la constància, la paciència, la disciplina, l’anàlisi crítica i la humilitat. No es tracta de pensar que no som prou bons sinó el contrari: a partir del que és bo cal que ens preguntem com pot ser millor i posar-ho en pràctica, pas a pas, de mica en mica. Tampoc té res té a veure amb el canvi radical, a la valenta, que sovint ens proposem i poques vegades portem a terme, perquè estem acostumats a exigir resultats tan immediats com una hamburguesa d’una cadena de menjar ràpid en lloc d’esperar que un brou bulli durant hores. En tot cas, cal tenir en compte que en el kaizen és tan important actuar amb constància com que els canvis no suposin a penes esforç: estalviar un euro, caminar un minut més, comprar un aliment orgànic, llegir una pàgina cada nit abans d’anar a dormir, aprendre cinc paraules en anglès o qualsevol altra cosa que, per l’efecte acumulatiu causat pel pas del temps, ens apropi al nostre objectiu, sigui quin sigui aquest.