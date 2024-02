Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment, m’agradaria reflexionar sobre la data d’avui, 29 de febrer, aquell dia de regal, que no hi és sempre que se l’espera. La data que ens marca els anys de traspàs i com diu la dita “no’t refiïs d’ell ni del que va *detrás”. De fet, el darrer va ser l’any 2020 i entenc que no cal que li faci un PowerPoint per recordar com ens va rebolcar d’una manera bàrbara. Els romans ja temien els anys de traspàs i tancaven els temples, no fos cas que Júpiter s’enfadés. Però també alguns pensen que són anys de bonança, amb flow, que diria la modernor. Hi ha qui neix un dia com avui. Pedro Sánchez, Tim Powers, John Byron, Antonio Sabato Jr o Lena Gercke.. Hi ha un càlcul matemàtic que explica que la probabilitat de néixer el 29 de febrer és d’una entre mil cinc-centes, però si et toca t’ha tocat i hauràs d’aguantar la brometa tota la vida. Això ho saben bé les 10.000 persones que conformen la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto. Sí, tenim clubs i societats i dies internacionals per a tot. De fet, avui és el Dia de les Malalties Rares que pateix el 8% de la població mundial, uns 350 milions de persones, pel cap baix. Curiosament, ningú no li ha fet una cançó de rigor, al 29 de febrer, perquè, és clar, no es podria donar la tabarra, cada any, tot el sant dia, com passa amb el 20 de gener, el 20 d’abril, el 7 de juliol, el 7 de setembre, el 21 d’octubre o el 19 de novembre. A una data com la d’avui, només li dedica un compàs Morat quan diu allò del “ni siquiera me pensaste un 29 de febrero”. Ai, el desamor!No badi, perquè som en any de traspàs o bixest o bissextil que ve de l’ante diem bis sextum Kalendas Martias o, dit d’una altra manera, el sisè dia bis abans de les Calendes de Març que era una festassa de deu dies, amb les seves nits, per honorar el Déu de la Guerra, Mart. Ho podem fer tant llarg com vostè vulgui, però el resum és que a data d’avui no hi ha solució per al tema i, per tant, aquest 2024 tindrà 366 dies, paciència. Se’ns farà llarg, ja ho pot ben dir, ja. I tot perquè convé posar en consonància el calendari civil, encara gregorià, amb el calendari solar que s’escapa. Però, per damunt de tot, i això volia dir (centra’t, Martí!), si vostè fa els anys avui, per molts anys! Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.