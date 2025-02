Tobby i Laika, els nets del XXI

Creado: Actualizado:

Si vostè té un moment, li comparteixo una frase literal que va deixar caure el sempre magistral i erudit professor Francesc Torralba mentre gira el món per recordar que l’ètica existeix i a fe que pesa. La frase: “Catalunya s’està convertint en un gran geriàtric amb moltes mascotes.” I aquí, com fa el gran Llucià Ferrer, vaig dir: PAREM! S’adona de la contundència de l’afirmació? S’adona de l’abast d’aquesta clàusula?

És cert, som majoria els que o som grans o ho serem demà. De criatures, poques. De mascotes, moltes. Si no que ens ho preguntin a l’exèrcit de farcells humans, amagats dins de pijames impossibles i anoracs retro, que rondem els carrers quan encara és fosc, faci boira, gebre o plogui, a mode de walking deads sense rumb. Ni pels meus fills ho he fet això! Dels catlovers no en parlo, perquè estan a casa calentets, els consagrats. Però els dels gossos tenim un tango, el tenim.

Què som la gent que tenim animals? Propietaris? Tutors? O potser, si vam entomar tots plegats allò del Maaadre de Dragones, igual molaria que ens reconeguessin com a Maaadre de Canes. Donaria glamur al moment flexió i bossa.

No soc massa de nets i tampoc em veig a mi mateixa guardant els Tobbis, Bobbis, Laikes i Nales de la meva canalla. No fotem! Fa un temps, estava a casa d’uns coneguts i la filla, d’edat granadeta ja i sense fills, m’ensenyava l’habitació de la gossa amb una font ornamental i un armari com aquells de la Nancy. Tenia més roba la gossa que jo –No riguis, Guàrdia, que et conec...

I buscant dades, sense posar-m’hi a fons, he llegit que a data d’avui, un de cada dotze testaments ja inclou les mascotes. Que el factor petfrienly està al top de les demandes al mercat turístic. L’últim cens disponible descriu una Catalunya amb 1.254.211 gossos per 1.139.260 criatures de menys de 14 anys. I al global d’Espanya la patrulla canina ja supera els infants arreu. També s’ha de dir que cada any se n’abandonen 300.000, d’animals. A l’estat, la taxa mitjana és d’1,44 animals per cada criatura. Són 6.654.130 de menors de 14 anys per 9.280.821 de gossos... Si votessin, oi? Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.