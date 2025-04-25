El neguit de la Sra. Mateu...
Si vostè té un moment, li confesso que havia reservat la lectura de L’enverinadora per una estona especial. No pas per la meva manifesta devoció cap a la directora Sàez, que també; ni perquè tingui jo esperit de crítica literària –soc rossa i de David Lodge només n’hi ha un. El que em va generar necessitat de destinar temps útil per llegir-la és una frase que l’Anna deia sovint mentre s’arrodonia el llibre: “Cada cop que en parlo, ma mare se senya”.
Com l’entenc, Sra. Mateu. Parlem d’un llibre que, més enllà de la truculència de la història en si, descarna un món de dones rurals de principis de segle XX que, qui més qui menys, hem tocat de prop. Repassem? La Dolors, l’assassina, manipuladora i comedianta. Una paia amb sort al final de la vida, però que no deixa de ser una noieta casada a conveniència amb un bon home, als 21 anys. Una nena que, com tantes de les nostres padrines, amb 10 o 11 anys anaven per les cases “dels senyors” a fer de minyones i no diguis res, si no sabràs per què plores. Una altra veu pròpia, la sogra, Teresa. “Del morro fort” i “l’ama de tot”. Un model ben habitual que dictava normes i defensava l’estatus de mestressa. També hi ha la mare de l’assassina, la Pilar. Definida per la premsa del moment “de perfil dramático y agresivo” “magra, sombría, hermética”. Una dona endolada de per vida i “vieja”. Rondava els 50.
La història de L’enverinadora tendiria a Hollywood, però hi pesa demolidorament la misèria i això podia ser una bomba de rellotgeria, oi, Sra. Mateu? Però vostè té la sort de ser la mare de l’altra veu. Aquella nena, ara dona, que s’eleva per sobre de la història de manera omniscient i no només ho explica, argumenta i documenta tot, sinó que és testimoni en primeríssima persona de la descoberta d’aquestes veus que no van ser projectades per TikTok sinó que es van quedar empresonades en retalls de diaris i en titulars més o menys sensacionalistes. Una veu que parla des de la distància en el temps, però està tant a la voreta de la història que t’atrapa des del mateix moment que descriu com va ratllar DISCO TECA a casa seva; sí allà mateix on la tal Dolors anava tramant la mort de 5 familiars. Llegeixi, que importa i ha de quedar dit.