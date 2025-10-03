El nou conte d’en Patinet
Si vostè té un moment, li explico un conte. Hi havia una vegada, un vehicle tan petit, tan petitet que cabia casi a tot arreu. Els seus pares li van posar de nom Patinet.
Un dia, la seva mare preparava el dinar i li faltava una mica de safrà. En Patinet, tot content, es va oferir: Tranquil·la, mare, hi aniré cantant i així ningú no em trepitjarà. La mare li va donar un dineret i en Patinet es va llençar al carrer, a tota llet i sense esma, tot cantant: Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, que no us trepitgi en Patinet. Quan va arribar a la botiga, es va quedar travesser a la vorera mentre reclamava “una paperineta de safrà”. El botiguer no se’n sabia avenir de tant terrabastall i li va donar ràpid. En Patinet va volar cap a casa pel carril bici en direcció contrària, esquivant bicis, tot cantant: Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, que no us trepitgi en Patinet.
Un altre dia, la mare havia de portar el dinar al tiet. En Patinet es tornà a oferir. Va agafar el menjar, les orelles ben tapades amb auriculars mida Dama d’Elx i, feliç com un anís, va anar cap al bosc on treballava el tiet. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, que no us trepitgi en Patinet. De cop, va començar a ploure i en Patinet, per no mullar-se, va decidir passar arran de portes dels edificis a tot drap! Però per allà hi passava un bou amb banyes de llum blava i sirena que tenia molta gana i se’l va cruspir d’una mossegada, a ell, a la motxilla, a la música, als auriculars... Al casc no, que no en portava.
A l’hora de dinar, sa mare patia:
– Patineeet, on ets?
– Soc a la panxa del bou, que no hi neva ni hi plou.
El bou, de tan fart que n’estava, va fer un súper pet i d’allà en va sortir en Patinet. En endavant, aprendria a circular, a passar pel carril que li tocava, a respectar persones i direccions i a allunyar-se de les portes de les cases, va dir en Patinet. I també es va comprar un casc! Ara cantava: Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, goiteu que guapo en Patinet.
I vet aquí un gat, aquest conte s’ha acabat. Que segurament importa poc tot això, però que quedi dit.