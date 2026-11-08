La tercera operació
La intel·ligència artificial permet restar feina repetitiva, sumar productes i serveis abans inviables i multiplicar l’abast d’una empresa. Les dues primeres operacions milloren el que fem. La tercera fa que el nostre valor arribi a qui ha de decidir. A mesura que les eines s’estenen, dominar la tercera serà el que marqui la diferència.
El 1970, George Akerlof va explicar per què els cotxes bons poden desaparèixer del mercat de segona mà: si el comprador no els pot distingir dels dolents, ofereix un preu mitjà i els venedors dels bons es retiren. És la selecció adversa: la incertesa acaba expulsant la qualitat. Michael Spence va estudiar com fer-la reconeixible amb senyals creïbles; Joseph Stiglitz, com obtenir informació de qui en sap més. Tots tres van compartir el Nobel el 2001.
Quan un client demana a una IA que compari empreses, què pot comprovar de la nostra? Una promesa és fàcil de copiar. Un resultat documentat, un client identificable o una certificació independent ofereixen més elements per decidir. La IA abarateix les paraules; això fa més valuoses les proves. Multiplicar és aconseguir que aquestes proves es trobin i es puguin contrastar.
A les comarques de Lleida, que generen uns 15.000 milions d’euros, l’1% del PIB espanyol, aquesta qüestió també afecta el capital. Un bon projecte pot quedar fora del radar d’un inversor de Barcelona o Madrid. Si costa descobrir-lo i avaluar-lo, el finançament es pot encarir o no arribar.
La IA pot acostar informació a l’inversor, però algú ha de descobrir i documentar el que tot just neix. Aquí la proximitat és un avantatge.
Al curs Emprèn amb Èxit, que fem amb la Cambra de Comerç de Lleida i que acaba d’estrenar la sisena edició a Mollerussa, veiem néixer projectes i coneixem qui els empeny. Els ajudem a prendre forma i a demostrar què poden aportar. És intel·ligència de mercat i de talent abans que deixi rastre públic. El pas següent és posar-los davant de qui hi pot invertir, amb informació contrastable. Ho hem ajudat a fer a la Startup Arena de l’Agrobiotech Innovation Forum i ho fem al Link Up Fest. Multiplicar, per a un territori, és convertir talent que passa desapercebut en oportunitats que es poden valorar.
Feu la prova: pregunteu a una IA qui resol el mateix problema que vosaltres i mireu amb quines proves us cita. Si no us cita, ja sabeu per on començar.