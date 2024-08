Que no s’acabi l’estiu

Creado: Actualizado:

A Ponent, estiu i Festa Major són conceptes que van lligats i de fet, és habitual que els més joves a principis de temporada ja tinguin programada la ruta de concerts als quals assistiran. Però hi ha una altra capa, molt més profunda, per gaudir de les Festes Majors de poblacions petites, si tens la sort de tenir-hi algun lligam, on, sense grans pressupostos, es genera una energia molt especial. Són dies de cases amb les portes obertes i de sales amb matalassos a terra per poder acollir a totes les amistats que no viuen al poble. De sopars a la fresca, al mig del carrer, sense hora de tornada. De rialles i bon humor. De preguntar de quina casa són els forasters i saludar els fills o nets d’aquell matrimoni que va marxar a viure a ciutat. Dies de mudar-se per anar al ball després de dinar els canelons de l’àvia, de dormir poques hores, o gens. De posar-se pantalons llargs, per primer cop en tot l’estiu, i un barret de palla per anar al correfoc i de fer llargues migdiades per recuperar forces. De participar en el bingo musical i cantar La bella Lola al concert d’havaneres. De veure les cares dels més petits a la cercavila de gegants i recordar els passos per ballar sardanes. D’apagar pantalles i passar-se hores asseguts al banc de la plaça explicant històries de por, acudits o xafarderies. De recordar els que ja no hi són. Són dies de descobrir nous grups musicals, que han vingut per pocs diners, però que l’estiu vinent seran els autors del hit de l’estiu. De participar en l’escala hi-fi i remenar pels armaris de mig poble per trobar la roba adequada. De posar vent a les rodes del trasto, pensar com decorar-lo i encreuar els dits perquè ningú es faci mal a la baixada. Dies de decorar carrers, fer guerres d’aigua, participar en el joc de les cadires, les curses de sacs o estirar la corda… De preparar en família les orelletes amb la recepta de la besàvia i berenar xocolata desfeta. I finalment arriba l’última activitat de la Festa Major amb aquella nostàlgia d’haver viscut dies molt intensos, però amb la tranquil·litat de saber que l’estiu vinent hi tornarem. Festes majors que generen sentiment de pertinença, de comunitat, d’orgull de poble i sobretot regalen vivències que recordarem per sempre.