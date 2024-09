Quina sort tenir FiraTàrrega

Creado: Actualizado:

Com cada setembre les places de la meva ciutat s’omplen de teatre de la mà de FiraTàrrega. Fa 44 anys que targarins, visitants i programadors (aquest any més de 1.200) vinguts de totes les parts del món gaudeixen de teatre al carrer, teatre de carrer, circ, dansa, instal·lacions, poesia… Penso en la sort que tenim. Més enllà del debat de si hauria d’haver-hi més espectacles gratuïts o no, un cop a l’any ens conviden a obrir mires i deixar-nos portar per les propostes que l’equip directiu ha seleccionat. Són dies de passar el màxim d’hores al carrer i sobretot arriscar-nos. Després de tants anys hi ha companyies que el públic ja coneix, però seguint un dels fonaments de la Fira, també n’hi ha moltes altres per descobrir. Algunes propostes que ens agradaran i d’altres no entendrem o fins i tot ens disgustaran, però sigui com sigui, haurem après, experimentat, haurem viscut. D’aquesta última Fira encara ressonen pel meu cos algunes sensacions que em van calar. Difícilment oblidaré Matres, el nou espectacle de la companyia de Castellserà Campi Qui Pugui. Pocs cops he vist tanta emoció continguda i també desfermada del públic, un cop va acabar. Amb ells hem reflexionat sobre la família, la malaltia, la mort. Per què ens costa tant parlar de la mort amb els infants? L’Alberto Velasco ballava sense complexos enmig de la plaça Major. Tothom té dret a ballar tingui el cos que tingui. Amb una identitat queer ens demostrava que creure en un mateix pot fer moure muntanyes. La Sol Picó va crear imatges de gran bellesa mentre ens feia reflexionar sobre la solitud, el Sergi Estebanell parlava de les nostres pors i el contacte amb les altres persones. Amb l’espectacle Revolución de Teatro sobre Ruedas ens hem posat a la pell d’una persona amb cadira de rodes, que ens ha recordat que els límits ens els posem nosaltres mateixos. Hem rigut fins a plorar amb el Pau Palaus i ens hem sorprès amb la capacitat de l’Alba Sarraute de portar un drama com el Macbeth de Shakespeare al seu terreny, el circ. I sí, alguns d’aquests espectacles són de pagament, però el retorn que n’hem obtingut és molt més alt que el preu que hem pagat, tenint en compte el 30% de descompte si compres entrades per a més de 3 espectacles.