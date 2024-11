És necessari

Creado: Actualizado:

La comunicació està en plena transformació i això té aspectes positius i altres més negatius. De tot plegat se n’ha parlat i molt en el Congrés Internacional de la Ràdio que s’ha celebrat a Barcelona organitzat per la SER i la UAB. El periodista Iñaki Gabilondo inaugurava la trobada amb una ponència on feia aquest símil: “En les inundacions, el primer que escasseja és l’aigua potable; ara, davant l’allau d’informació que està a disposició de la ciutadania, és vital preservar la informació de qualitat i, per això, haurem de combatre la desinformació fent extraordinàriament bé la nostra feina.”De desinformació i del paper que tenim els mitjans de comunicació també en vam parlar en la primera jornada de Periodisme Rural que es va celebrar a Estamariu. En la seva ponència el professor Carles Pont Sorribes de la UPF, es va referir als deserts informatius dels EUA. Algunes universitats nord-americanes estan estudiant els efectes que té en la societat nord-americana el fet que en els últims anys hagin desaparegut mitjans locals. Segons un estudi de Schulholfer-Wohl i Garrido, el tancament del Cincinnati Post va fer que les eleccions locals fossin menys competitives i hi hagués menys participació electoral. Amb relació a això, Pont va explicar el cas del Caroline Progress. Quan l’any 2018 va tancar, molts dels seus lectors van començar a buscar la informació local al Facebook segons Mathews, N. Paral·lelament, fa pocs dies Donald Trump guanyava les eleccions i Elon Musk afirmava a la xarxa X, de la seva propietat: “You are the media now”. Irònicament, el mateix Musk ens recordava la funció democràtica que tenim els mitjans. Els diaris The Guardian i La Vanguardia han decidit deixar de publicar els seus continguts a la xarxa X, i en els dos casos la paraula clau que entonen torna a ser la desinformació. En les dues trobades, la conclusió va ser que el millor antídot és el bon periodisme i que aquí els mitjans de proximitat hi tenim molt a dir. En una època en què els periodistes estan molt desprestigiats, és bo començar a sentir un altre discurs entre els estudiosos i professionals del sector. La premsa és la primera baula per combatre la desinformació i, si no, perilla la democràcia. És necessari el bon periodisme.