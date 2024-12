Creado: Actualizado:

Evitació: 1 f. Acció d’evitar. En l’àmbit de la comunicació significa evitar consumir notícies. És un concepte que vaig sentir per primer cop fa a unes jornades sobre periodisme rural i posteriorment en el Congrés Internacional de la Ràdio. Cada cop hi ha més gent que evita mirar Telenotícies, escoltar informatius i ja no parlem de llegir diaris. Eviten saber què passa al món. De motius n’hi ha molts: canvis en els hàbits de consum, les xarxes socials… però també hi ha motius psicològics i sociològics. Estan cansats de veure sempre males notícies. Els crea ansietat veure el món on vivim. Fa pocs dies la Càtedra de Futurs de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra feia un estudi sobre l’Evitació de notícies en la població jove resident a Catalunya. El resultat és que 1 de cada 5 joves catalans evita consultar notícies molt o bastant sovint. La recerca recull “la resposta emocional negativa” que tenen alguns joves davant de les notícies, i proposa “desenvolupar un periodisme més constructiu, que vagi més enllà de l’exposició dels problemes socials, informant-ne de les possibles solucions”. L’estudi també fa referència a la percepció d’una sobrecàrrega de notícies i la sensació que “les notícies em troben”, en la majoria de casos per les xarxes socials. De fet, l’estudi indica que el 44% s’informen per xarxes socials 5 dies a la setmana o més i que un 35% assegura que eviten especialment notícies sobre política nacional i guerres. Els joves no són els únics. El col·lectiu de persones amb algun trastorn de salut mental també evita informar-se. El nivell que violència que veuen als informatius els afecta massa, i sospito que l’evitació es va instaurant en altres sectors de la societat. Quin futur espera a les democràcies, si una part de la societat evita informar-se i si ho fa, és a través de les xarxes socials i no dels mitjans de comunicació? Uns mitjans que hem de ser crítics i analitzar de quina manera podem ser més constructius i no només explicar els problemes, sinó també les solucions. Trobar la manera de generar interès als nostres joves i assumir la responsabilitat que tenim d’informar tota la societat, generar participació ciutadana, fomentar un consum crític i fer periodisme constructiu.