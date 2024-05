Llet que salva vides

Creado: Actualizado:

La Júlia té 6 anys i es pensa que totes les mares del món donen la llet que els sobra. La llet materna. La que els surt de les popes per poder alimentar els nens i nenes acabats de néixer. És el que ha mamat i ha vist fer sempre a casa des que va néixer la seva germana Arlet, que ara té 2 anys. Per a la Júlia, que la mare doni la seva llet a altres nadons no ho veu pas com un acte altruista. En el seu ideari, és una acció intrínseca en la nostra societat, que forma part de la rutina de la mateixa criança. Quan la mare té una estona, es treu una mica de llet i la guarda en potets al congelador fins que un senyor li ve a recollir a casa, a Torregrossa. Cada quinze dies més o menys, quan n’ha acumulat un parell de litres. Sap perfectament que aquesta llet servirà per salvar la vida a un altre bebè que ha nascut abans de temps i que no pot ser alletat per la seva pròpia mare. Es posa molt contenta sempre que els arriba una carta del Banc de Llet explicant a quin hospital en concret ha anat a parar. Malauradament, però, el que s’imagina la Júlia poc té a veure amb la realitat. A Catalunya, l’any passat van ser 737 mares les que van donar la seva llet, 33 a la demarcació de Lleida. I tot i que el nombre de donants ha anat creixent els darrers anys, també és cert que aquestes dones cada vegada donen durant menys temps i menys quantitat. És per això que ara el repte del Banc de Llet és augmentar la base estable de donants, que ho facin freqüentment i durant més temps.Ser donant de llet és molt fàcil. Només cal complir unes condicions bàsiques com gaudir de bona salut, dur uns hàbits de vida saludables, estar alletant el propi nadó i tenir llet suficient. Va dirigida a prematurs extrems, és a dir, nadons que han nascut per sota de les 32 setmanes d’embaràs o amb un pes inferior al quilo i mig. Són uns 600 cada any. Necessiten ser alimentats amb llet materna per prescripció mèdica. La llet de fórmula no els serveix. No té els nutrients que sí que conté la llet humana i que són el factor clau per salvar la vida d’aquests nadons. La donació de llet és, per tant, una necessitat contínua, també a l’estiu i altres períodes de vacances. La mare de la Júlia i l’Arlet ja porta 45 litres de llet donats i ho seguirà fent, diu, fins que el Banc de Llet li digui prou.