L’art d’endolcir la vida

Creado: Actualizado:

Matafaluga, saliandra i canyella en branca. Convé deixar-les bullir una bona estona perquè alliberin tota la seva aroma. I una vegada passada pel colador, aquesta aigua és la que es fa servir per hidratar la massa. Massa a base de farina de blat, llevat, ous, llet, anís, essència de llimona i vainilla. Després ve la part més artesanal. Primer se’n fa petites boles i es deixen reposar degudament tapades. Com a mínim una hora. I ja es poden començar a aplanar i a estirar. Fins que quedin ben fines però amb la consistència suficient per resistir a la paella. Les hauríeu de veure amb quina gràcia i destresa remenen i despleguen la massa sobre del genoll. Perquè és així com es fan les orelletes a redós de les Garrigues. Amb el genoll cobert amb un drap de cotó. Tot un art! I això que ja tenen una edat. Camí dels 80. Em refereixo a la Serafina, la Rosario i la Magda. Elles i set o vuit mestresses més s’encarreguen d’elaborar, any rere any i en quantitats industrials, aquest dolç fregit amb el millor oli d’oliva del món. Trencadís de tan fi, ensucrat i cruixent es desfà al paladar. Enguany hi han dedicat 8 jornades senceres, de sol a sol. Però ho havien arribat a fer en quatre fins passades les dotze de la nit. 4.800 orelletes en total han empaquetat aquesta setmana. l malgrat que el cansament cada cop es fa més evident, es resisteixen a abandonar perquè tenen clar que sense elles al capdavant, la tradició es perdrà. No hi ha relleu. Com passa en molts altres àmbits. D’aquí la iniciativa de l’escola, imagino, d’acostar la seva labor als més petits del poble. Quina il·lusió els devia fer la visita d’enguany. La primera de moltes més, esperem. I és que veure com la canalla s’interessa pels costums sempre resulta gratificant. Si us de ve gust tastar-les, sapigueu que ho podeu fer aquest mateix cap de setmana a la Fira de l’Oli Verd de Maials. Les trobareu just a l’entrar al pavelló firal a mà esquerra. Les orelletes i a elles. La Serafina, la Rosario i la Magda. Us atendran molt amablement i podreu veure, en fotografies, tot el procés de primera mà. És, de fet, un dels principals reclams de la Fira, amb un centenar d’expositors i prop de 14.000 visitants. Veure gent amb les orelletes passejant amunt i avall s’ha convertit en una de les imatges més habituals. No badeu, que volen!