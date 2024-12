Mòbils analògics

Creado: Actualizado:

Dificultats en l’aprenentatge, assetjament en línia, discurs de l’odi, autolesions, accés prematur al porno, addicció o conductes de risc per imitació. És per tot plegat que Austràlia ha decidit prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. És el primer país del món en aprovar una llei que regula l’ús de xarxes com TikTok, X, Reddit, Facebook o Instagram per protegir la salut mental dels adolescents. I ho faran, diuen, a través de sancions milionàries per a les plataformes que no adoptin les mesures necessàries per impedir que aquests menors tinguin un compte. Ara el repte serà veure com s’ho fan aquestes companyies digitals per tenir a punt les tecnologies de verificació de l’edat. Però tenint en compte els recursos financers i el personal qualificat de què disposen, no crec que això sigui un gran problema. El que em preocupa més aviat, com a mare, és si tots aquests missatges d’alerta per part d’experts i administracions es prenen seriosament entre el gruix de les famílies australianes i d’arreu del món, començant per casa nostra. Perquè fa la sensació que a l’hora de posar-ho a la balança, continua pesant molt més el temor que els fills es quedin aïllats socialment o sense adolescència digital que tota aquesta llista de contraindicacions. I que ningú s’escandalitzi ara, però és que veient com està el pati no m’estranyaria que en alguns casos acabin sent els mateixos pares els que obrin comptes alternatius per cedir-los als seus fills. La clau, doncs, una vegada més, és que legislació i pedagogia vagin de la mà. Pedagogia en l’àmbit familiar, social, educatiu i sanitari. Els pares i mares hem de tenir clar a què s’exposen els nostres fills per poder-los protegir adequadament, com ha anat passant des de principis de segle amb el tabac. Una llei per si sola no canvia la realitat de cop, però ha quedat demostrat que és un pas important perquè el missatge vagi calant. Caldrà veure ara com es tradueix tot plegat al conjunt d’Europa i com ho resol en concret el govern espanyol amb la futura llei de protecció al menor en entorns digitals. L’avantprojecte de llei està sobre la taula. I els experts ja hi han dit la seva: Prioritzar els telèfons analògics sense connexió a Internet entre els 12 i els 16 anys. I res de pantalles fins als 6!