Entre llibres i jocs de taula

De memòria, estratègia, agilitat visual, raonament lògic, trencaclosques, cooperatius... Les opcions al mercat són cada vegada més àmplies, però si us hi fixeu bé la mida és també més reduïda i el temps de joc s’escurça. Pura estratègia comercial, imagino, tenint en compte l’espai i la butxaca de les famílies, cada vegada més limitades, i la voràgine diària, caps de setmana inclosos, per mirar de casar els horaris laborals amb el calendari d’extraescolars, festes d’aniversaris, escapades al teatre o al cinema, l’agenda de l’adolescent en pràctiques, etc. Estic parlant dels jocs de taula, efectivament, amb una oferta cada vegada més extensa i variada, sense deixar de banda els clàssics com el Trivial, el dòmino o el Monopoly i les seves múltiples versions. Any rere any guanyen terreny a les llistes de regals d’aniversaris i Nadal. El confinament d’ara fa 5 anys hi va tenir molt a veure, per descomptat. Però atenent el volum de negoci que segueix reportant la indústria, està clar que l’interès per aquest tipus de jocs s’ha anat consolidant. Bones notícies pel sector, sí, però també pel gruix de la societat tenint en compte que són un gran recurs d’aprenentatge per a la canalla, una font de benestar i diversió pels adults, una bona eina per aprendre a gestionar les emocions i també pel seu paper socialitzador i cohesionador. Virus!, Dixit, Time’s up, Hanabi, Cluedo, Codi Secret, Sequence, Tantrix, Pèsols, Dobble, Sushi Go, Scrabble, Carcassone, Parauleja, el Fruiter… Tots plegats n’hauríem de treure més profit, trobo, i per això calen més iniciatives com la que promou l’Ajuntament de Solsona, a la biblioteca pública, des de principis d’any, de la mà d’una experta en la matèria. Programen tardes de jocs de taula en família de forma regular. Un parell de diumenges al mes. Gratuïtes. Adreçades especialment a infants d’entre 6 i 14 anys i les seves famílies. I en un espai ideal, també, per fomentar l’esperit lector. Llibres i jocs de taula. La combinació perfecta per fer passar les tardes gèlides d’hivern o com a refugi durant els mesos de més calor. Ara el repte és que totes les biblioteques vagin ampliant i actualitzant el servei de préstec per garantir l’accés públic i universal també a daus, fitxes, cartes i taulers de joc, i sempre que es pugui, en llengua catalana.