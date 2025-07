Sort i bons hàbits

Creado: Actualizado:

Absència de càries. Oclusió correcta. Geniva sana. Higiene oral bona.

No sabeu l’enorme pes que aquestes quatre afirmacions ens han tret de sobre. A una servidora i al pare de la criatura em refereixo. Fa uns dies ens va arribar l’informe complet a casa. Per la via ordinària. El duia la Martina a la motxilla, dins del sobre corresponent i degudament marcat amb el nom i cognoms. Un equip d’odontòlegs s’havia desplaçat uns dies abans a l’escola per fer la revisió completa a la nostra filla i a la resta de companyes i companys de classe. Si més no, als que tenien signada l’autorització familiar pertinent. Tot plegat en el marc del programa de salut bucodental que des de fa anys impulsa el Departament de Salut a les escoles. Fins ara aquestes revisions es feien a 1r i a 6è de Primària, però ara s’han ampliat també als nens i nenes de 4 anys. L’objectiu? Poder prevenir i tractar precoçment les possibles alteracions i malalties de la boca com ara gingivitis, càries o mala oclusió, i informar-ne les famílies.

Un fort aplaudiment, sí senyor. S’agraeix moltíssim saber de quin mal hem de morir. I com més aviat millor, és clar que sí. Sobretot si ens afecta la butxaca. Perquè si bé aquestes revisions són gratuïtes, el resultat no sempre acaba jugant a favor.

De fet, amb la boca, ja se sap, quan no és una cosa, és una altra. Que si una càries a dalt, tres a baix, genives inflamades o el que es coneix com la mossegada creuada. Uns 1.400 euros ens va costar aquesta broma amb la Paula. Li van detectar quan ja havia complert els 8 anys. Per fortuna, amb la Martina ens n’hem lliurat. Alleugerits és poc per definir com ens sentim. Més aviat diria alegria, com si ens hagués tocat la grossa. Tot i que en molts casos la salut bucodental no és tant una qüestió de sort com de bons hàbits.

Els professionals no es cansen de repetir-ho i també hi insistia l’informe que vam rebre a domicili: cal evitar llaminadures, xocolata, sucs de fruita envasats, pastisseria industrial i dolços en general. Convé raspallar-se les dents com a mínim dos cops al dia, sobretot a la nit, abans d’anar a dormir. Fer servir el fil dental. I visitar el dentista, sempre que es pugui, un cop a l’any.