Hospital de campanya
Faltava tot just un mes per a la nostra boda quan, per sorpresa, es va escollir per primer cop un Papa argentí. També per primera vegada, el successor de Pere era elegit després que el seu predecessor renunciés pressionat per les circumstàncies. Era també el primer jesuïta, i el primer decidit a donar un nou rumb a una Església que semblava allunyar-se dels pobres, als quals estava cridada a servir. Recordo aquella primera petició, davant milers de persones: “Reseu per mi.” Marxa un home bo, que ens va recordar que si Déu mai es cansa de perdonar, qui som nosaltres per no fer-ho? Un Papa que ha posat el focus en els immigrants, en la necessitat urgent de cuidar el planeta i en el respecte cap a totes les persones, especialment cap als exclosos. Tot just després de la pandèmia publicava Fratelli tutti, insistint en la importància de la política com a una de les formes més altes de caritat: ajudar els altres sense preguntar. Trobarem a faltar la seva valentia a l’hora de denunciar les mancances de la política mundial. És curiós que, encara el 2025, la figura del bisbe de Roma continuï sent tan transcendent per a la vida de milions de persones. El seu senzill funeral ha reunit més de 50 caps d’estat, i més de 400.000 persones l’han acompanyat pels carrers de Roma. Fins i tot, el dia del seu enterrament, s’ha propiciat una trobada entre Trump i Zelenski que podria marcar un gir en la guerra d’Ucraïna. Treballant per la pau fins a l’últim moment: el millor llegat de Francesc. Ara, en un context de fortes tensions internacionals, queda per veure quin camí escolliran els cardenals en un conclave que ja ha començat amb episodis dignes d’una pel·lícula d’intrigues vaticanes. Esperem que aviat tinguem fumata blanca, i que el nou Papa mantingui la humilitat i l’austeritat com a senyals d’identitat. Els reptes que té al davant no seran fàcils. Però cal recordar, com deia Francesc en els seus inicis, que l’Església ha de ser com un hospital de campanya: atendre la gent ferida i perduda allà on es troba, abans de preocupar-se per aplicar normes o judicis estrictes. Esperem que així sigui. Ens hi va molt a tots. Serà per això que sempre he sentit una afinitat especial per aquest Papa? Res passa perquè sí.