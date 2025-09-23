La confiança allarga la vida
No sé si han sentit mai el refrany popular que diu “un médico cura, dos dudan, tres, muerte segura”. Segons l’Instituto Cervantes aquest refrany està en desús i, de fet, no fa gaire un conseller de Salut va dir al Parlament que la longitudinalitat era un paradigma antic, i que no tenia valor. Els metges de família es van posar en peu de guerra davant aquesta afirmació perquè l’essència de l’atenció primària és la longitudinalitat. Aquesta paraula fa referència al seguiment que fa un metge del seu pacient al llarg dels anys i que li permet conèixer-lo bé i detectar les malalties de forma precoç i àgil. Com que res passa perquè sí, recentment, ha sortit publicat a la revista The Lancet Primary Care, que mostra que aquest seguiment continuat, no només salva vides, sinó que té molts altres beneficis. Un estudi realitzat a Dinamarca amb 4,5 milions de pacients ha mostrat que aquells ciutadans que tenien un metge de família durant més de 10 anys, respecte a aquells que no portaven ni un any, tenien una reducció de la mortalitat del 17%. Però és que a més es reduïen un 20% les consultes a hospitals, i es reduïa un 17% els contactes als Serveis d’Urgències! Per tant, aquell concepte popular podem dir que ara té base científica. I, de fet, els nostres metges de família ho defensen des de fa temps, però ara els col·legues danesos li han donat significació estadística. Canviar sovint de metge i que, per tant, el teu problema sigui avaluat per més d’un facultatiu s’associa a pitjors resultats en salut. Per tant la inversió en atenció primària és fonamental si volem que la salut de la nostra població no se’n ressenti. És invertir en supervivència, en una atenció més eficient i segura, i és invertir per descongestionar les urgències. Una bona inversió per urgències és enfortir la primària. Però sobretot, és fonamental per enfortir la relació de confiança entre l’equip d’atenció primària i el seu pacient. Fa 6 mesos que es van anunciar els primers CSIR, i a principis d’estiu ha començat la seva implementació, i caldrà veure si aquest nou model d’atenció primària enforteix aquest vincle i millora la longitudinalitat. Perquè al final, la confiança i el vincle amb el teu metge de família és el millor tractament preventiu que existeix.