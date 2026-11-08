Educació i llenguatge
Cal celebrar la publicació per Raig Verd del llibre Un incís sobre educació i llenguatge, escrit per Oriol González Tura, un docent en actiu molt qualificat. El volum s’estructura en un seguit d’epígrafs, que es tanquen amb frases que en recorden una que tradicionalment s’atribueix al bisbe Josep Torras i Bages. N’aporto un parell d’exemples: “L’educació serà apassionada o no serà” i “L’educació serà crítica o no serà”. En un exercici d’honestedat i lucidesa, Oriol González Tura hi denuncia “l’estat d’egolatria i egocentrisme en què viu la societat actual” o “l’epidèmia de pressa, immediatesa i superficialitat que vivim.” I hi afirma el paper decisiu que correspon a l’aprenentatge i el domini del llenguatge: “sense el llenguatge i les paraules estem perduts i desorientats en el món.” En aquest punt, evoca la frase de Ludwig Wittgenstein: “els límits del meu llenguatge són els límits del meu món.” Oriol González Tura no s’expressa en aquestes pàgines amb resignació ni amb cofoisme. Ben al contrari, evita els tòpics i practica la responsabilitat. Per això ens diu: “si vols que l’alumne pensi, fes-lo pensar” i defensa la dedicació, el coneixement rigorós, l’esforç, la perseverança, la memòria... També ens adverteix de la supeditació del llibre i la reflexió a continguts digitals i xarxes socials amb informacions no adequadament contrastades. Ens recorda que llegir bé ens obre la porta a pensar amb criteri. Un dels aspectes sobre els quals exposa un punt de vista no convencional és la inclusió, que s’ha propugnat des de la voluntat d’esquivar marginacions i exclusions. Oriol González Tura ens en parla així: “Sota l’aparença de l’atenció a la diversitat en tota la seva complexitat, en realitat l’educació inclusiva l’elimina, pensant ingènuament que així s’elimina la desigualtat” i ho rebla d’aquesta manera: “Incloure vol dir integrar en un grup algú que en principi no hi pertany o hi és estrany; per tant, des d’aquest punt de vista també vol dir assimilar.” Oriol González Tura, a més, es pronuncia contra un excés de ludificació a l’ensenyament (assenyala: “l’escola no és un parc d’atraccions”) i contra el xivarri a les aules, en què propugna el silenci actiu i conscient, “perquè ha de propiciar el pensament i el diàleg”. I es manifesta, amb encert, partidari de “passar del memoritzar al recordar.”