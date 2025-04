TVE no quiere al femenino

Creado: Actualizado:

Vaya por delante que los designios de los programadores televisivos, como los del Señor (y a la reciente proyección de La Biblia... en un principio, me remito, solo por citar un ejemplo reciente) son inescrutables. Dicho esto, nos resulta de lo más incomprensible la decisión de este martes de RTVE de emitir un partido oficial, además, de la selección femenina de fútbol (clasificación para la fase final de la Nations League) ante Portugal por La 2. No se solapaba con nada ni nadie y, con todos los respetos para La 2, parece un menosprecio poner a las Alexia, Aitana, Cata y compañía por el segundo canal de la pública. Sí, quien quería ver las evoluciones de La roja femenina no tenía ningún impedimento para hacerlo, ¿pero ustedes se imaginan un partido de la masculina, aunque sea una pachanga, por ese canal? ¿O las ya emitidas semifinales de la Copa del Rey, o la finalísima del día 26 de este mes en La Cartuja entre Barça y Real Madrid? ¿A que no se lo imaginan? Así que no hay vuelta de hoja. Nos llenamos la boca de buenos propósitos pero la realidad es muy distinta.