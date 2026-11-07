Yo vi La Séptima

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Como Movistar ha resintonizado los canales, en casa no tuvimos que pasar por el calvario de hacerlo, por no saber básicamente. Así que, tras el partido de la Europa League, nos encontramos con La Séptima, en el dial siete, todo un detalle. Y fuimos a parar a La última hora, que presenta, además, el director de la cadena, Javier Ruiz, que se hizo un nombre al frente del Mañaneros de La 1. Su audiencia fue del 3,2, cosa que para la poca promoción y lo minoritario, por ahora, de la cadena ya es mucho. Es un programa demasiado largo para verlo entero (de 21.00 a 01.00 horas) pero tiene la virtud de que los temas que toca no se extienden demasiado y al menos no hay gritos ni crispaciones entre los tertulianos-opinadores: Jesús Maraña, Chema Garrido, Hugo Pereda y Marisol Hernández en su estreno. También sorprendió que el personal va de uniforme (americana azul y camisa blanca sin corbata) y que no hay partidismo: atizan por igual a derecha e izquierda. Lo mejor, la entrevista al ministro Cuerpo y al exministro Jesús Caldera.