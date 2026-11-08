Tenemos un problema

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Después de un exhaustivo trabajo de campo acerca de la programación de La Séptima, no nos queda otra que convenir en que, ahora mismo, a dos días de su estreno, la cadena tiene un problema. Igual nos ocurre como en aquel anuncio televisivo, célebre en los 70, que afirmaba que no nos gustaba la tónica porque la habíamos probado poco. Puede ser. Pero después de ver El pulso (Verónica Sanz), En línea (Sarah Santaolalla), Sobre la mesa (Rocío Delgado), La diana (Noor Ben Jessef) y La última hora (Javier Ruiz), nos parecen todos iguales. Mismas noticias, mismos vídeos aunque diferentes, no todos, tertulianos. Es como ver un informativo 24 horas. Estás siempre al corriente, sí, pero cansa. Incluso el plató es el mismo. Para cambiar los colaboradores existe El relevo, en que una presentadora da el paso a la siguiente en la redacción anunciando lo que van a ofrecer, que es lo mismo que ya habíamos visto. El segundo día ya le dieron más a la derecha y ultraderecha que a la izquierda. ¡Ah! Y las películas del finde, low cost.