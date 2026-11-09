¿Pero esto qué es?

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La revuelta recibe esta noche a Santiago Abascal, siguiendo el periplo de candidatos del 29-N que visitan casa Broncano. El ciclo lo estrenó Pedro Sánchez el 22 de octubre, con audiencia millonaria; lo continuaron, el 27, Rufián e Irene Montero, y el 30 vendrá Ada Colau. Feijóo es el único que no ha confirmado que quiere ir. El líder de Vox también tendrá una gran audiencia, seguro, y más después de la promoción que ha conseguido estos días. Resulta que cuando el presentador anunció este jueves su presencia, se oyeron abucheos en el teatro donde se graba el programa. Abascal dijo que con público así no iba. Al final habrá público, sí, pero con el visto bueno del equipo de Vox. Que Abascal lo propusiera, mal, pero que RTVE y la productora El Terrat lo aceptaran y Broncano se bajara los pantalones, peor. Parafraseando aquella pretérita y casposa proclama española, podemos afirmar que tendrán sus barcos (léase audiencia), pero su honra ha desaparecido. A lo mejor es que se están poniendo la venda por si acaso en los comicios resulta vencedor, porque la limpieza de la casa será a fondo.