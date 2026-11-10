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José Miguel Monzón (Madrid, 1955) se retira. El Gran Wyoming, médico por poco tiempo, músico con Paracelso junto a Reverendo, escritor, actor y comunicador, se jubila. Ya se ha hecho público. Lo deja a final de año. Le echaremos de menos en El Intermedio de Antena 3 que presenta desde el 2006. Antes, entre otros, había ya despuntado en La noche se mueve; Silencio, se juega; Esto es lo que hay o El peor programa de la semana. Se consolidó presentando Caiga quien caiga y fue definitivamente estrella en El Intermedio. Le echaremos de menos, repetimos. Encontraremos a faltar su ironía, que no sarcasmo, que define a las mentes inteligentes y a su peculiar manera de atizar a aquello que no le parecía bien. Le sustituirá Gonzo. El programa será, sin duda, diferente, pero no mejor. Eso es imposible. Como estas cosas siempre quedan bien, de Wyoming recordaré una divertida entrevista en su local, Café del Mercado, en Madrid a mediados de los 80. Nos reímos mucho y con gin-tonics de por medio, más.