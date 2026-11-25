"Escric aquestes línies com a filla d'un resident a la Residència Fiella de Tremp per denunciar la greu situació de desemparament i maltractament que pateix"
Em dic Maria Rosa Llobet Arnau i escric aquestes línies com a filla de la Maria, resident a la Residència Fiella de Tremp, per denunciar públicament la greu situació de desemparament i maltractament que pateix, uns fets que ja estan en mans de la justícia. La meva mare és una persona d’edat avançada que es troba en una situació d’extrema vulnerabilitat i postració. Malauradament, hem pogut recollir en diverses gravacions el seu propi testimoni, en què relata amb angoixa el tracte degradant que rep al centre per part de diverses treballadores del torn de matí.
En aquests enregistraments, la meva mare explica que la menyspreen verbalment amb insults constants, que la tracten amb brusquedat a l’hora d’aixecar-la i que pateix una desatenció greu en la seva higiene bàsica, ha arribat a passar la nit mullada sense que ningú la canviï. A més, denuncia que li fan comentaris feridors per minar la seva autoestima.
Davant d’aquesta realitat inacceptable, i després que els nostres avisos a la Fundació Més Tu –entitat que exerceix la seva curatela– hagin estat ignorats, hem lliurat vuit arxius de vídeo al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Tremp. Hem demanat una inspecció mèdica forense urgent per avaluar el seu estat de salut i garantir la seva integritat. Les persones grans mereixen respecte, cura i protecció. Només demano que les institucions actuïn amb rapidesa per aturar aquest patiment i tornar la dignitat a la meva mare.