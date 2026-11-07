La mà invisible
En una entrevista recent a TV1, a Miguel Tellado, portaveu del PP, li van preguntar: “Quin preu li sembla bé per un lloguer?”, la seva resposta fou: “Lo que defina el mercado.” A la pregunta: “Garanteix vostè que s’apujarà el salari mínim?”, respongué: “Lo que acuerde la patronal.” Ja sabem que els polítics tenen tendència a respostes ambigües per por d’enganxar-se els dits. Millor no fer afirmacions clares que haver de passar per mentider. Si paren atenció, però, les dues respostes són contradictòries entre si. La primera beu directament d’Adam Smith i la seva idea que el mercat és mogut per una “mà invisible” que fa el miracle de combinar els diversos interessos egoistes en joc de manera beneficiosa per a tothom, aconseguint, posem per cas, preus i guanys justos. Segons aquesta teoria, un bon forner que fa bon pa i a un bon preu no pas per caritat, sinó per guanyar diners, alimenta la societat. Si augmentés el preu, no vendria gens perquè els consumidors comprarien a les fleques de la competència. Per tant, l’interès i no la benvolença del forner, és bona per al conjunt.
Quanta innocència hi ha en aquest plantejament! Innocència que costa imaginar en individus com Tellado, que no pot ignorar que la llei de l’oferta i la demanda només funciona en condicions ideals de mercat, però que, davant d’un bé escàs i desregulat, el preu s’enfila molt pel damunt del que seria just, per bé que a ell això ja li sembli bé.
Quant a la segona resposta, que dona per bo que el sou mínim serà el que la patronal acordi, com que no diu amb qui, ni com, significa “el que la patronal vulgui”, cosa que, segons el principi de maximitzar el propi interès ja mencionat, vol dir que aquest sou mínim seguirà essent menys que de pura subsistència i mantindrà en la condició de “pobres amb feina” tots aquells que el rebin, i contents encara perquè preferiran això a res.
Dues conclusions, la primera quant a l’autor de les respostes: és ignorant o ingenu, o les dues coses, però cap d’elles bona per la seva feina ni per als ciutadans. La segona: fiar l’economia a un suposat egoisme individual que acaba sent just i beneficiant el conjunt és tan eixelebrat i cínic com sostenir sense avergonyir-se que els vicis privats són la base de les virtuts públiques.