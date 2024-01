Apostem per Alpicat i l’Àrea Bàsica de Salut Rural Nord

Creado: Actualizado:

Ja fa un cert temps que volia fer aquest escrit, però vaig voler donar un període de confiança i esperar a veure si es complirien les promeses fetes pel Departament de Salut a Alpicat, que havia fet l’anunci que “a finals d’any es faria l’ampliació del consultori” –fent referència a l’any ja finit, el 2023–. Ja fa dies que hem canviat d’any i, a hores d’ara, estem igual. Mentrestant, gràcies als Fons Europeus, s’havia d’ampliar el dispensari, que ja ha estat engrandit dues vegades i, ara, entre que sempre anem tard i malament, a les dues licitacions proposades no s’hi ha presentat ningú. Així, la promesa i esperada ampliació no està feta, tot i que segurament sigui millor, perquè era només un pegat.Alpicat manté el consultori, quan realment el que necessita és un CAP, ja que és el centre de l’Àrea Bàsica de Salut Rural Nord. I tot i que la tasca que s’hi desenvolupa és molt important, hi ha mancances d’espai evidents. Així, molts serveis s’han de fer en altres dependències de l’ajuntament –fitoteràpia, pre i postpart, tallers de memòria, etcètera– i amb d’altres, com els d’higienista i dentista, obliguen els usuaris i usuàries a desplaçar-se a Lleida. Com he apuntat, Alpicat és el centre de l’Àrea Bàsica de Salut Rural Nord, que atén la població d’onze municipis i al voltant de 27.000 habitants.Durant el dia el consultori actual acull serveis similars a qualsevol altre consultori (de metge de família, d’infermeria, extraccions llevadores, pediatria, espirometries, petita cirurgia menor, ecografies, vacunacions, atenció administrativa centralitzada (dels 11 pobles), treball social, formació de professionals: metges i infermeres, referent de residències, gestora de casos, etcètera. L’atenció continuada es fa diàriament des de les 15 a 22 hores, i dissabtes i festius de les 8 a les 22 hores. Alpicat no necessita ampliar el consultori, el que necessita és un nou Centre d’Atenció Primària. L’Ajuntament ja va parlar amb el Govern en el seu moment per fer la cessió d’uns terrenys per a la seva construcció.És per això que cal demanar ja amb certa urgència, per l’elevada atenció que s’hi concentra, un nou edifici destinat a l’Àrea Bàsica de Salut Rural Nord.