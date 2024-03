Batacazo en Torrent

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida dejó escapar una muy buena oportunidad para acechar al líder, encajando un batacazo difícil de explicar en el campo del Torrent. El conjunto azul jugó casi una hora con un jugador más por la expulsión del local Carpin, pero no solo fue incapaz de generar peligro, sino que se quedó incluso sin puntuar condenado por dos jugadas puntuales en el último cuarto de hora (2-0). De este modo, el Lleida Esportiu sigue con la asignatura pendiente de encadenar resultados positivos fuera de casa, y se aleja un punto más del ascenso directo, ya que el Badalona Futur empató en casa del Sant Andreu (1-1) y aventaja en cinco puntos a un Lleida que salvó la segunda plaza. La primera parte tuvo muy poco juego. Ambos equipos buscaban avanzar metros con rechaces que pudieran generar algún balón parado para decantar la balanza, pero la realidad fue que los primeros 45 minutos no depararon ninguna ocasión clara. Sin embargo, en el minuto 35 el partido se le ponía de cara al Lleida. En un balón al espacio por alto, Becerra le ganó la posición al central Carpin y este, en un acto casi involuntario, tocó el balón con el brazo, lo que provocó su expulsión por ser el último defensa. Esa fue la acción más destacada del primer tiempo, que acabó sin ningún disparo a puerta y con el Torrent rearmando la defensa de cinco, con la entrada del zaguero Jorge Ruiz por el mediocentro Míchel en el minuto 39.

La segunda parte parecía un buen escenario para el Lleida, que salió a buscar la portería y decidido a cambiar el guión de un primer tiempo apático y rocoso, empezando a buscar las bandas aunque sin ninguna precisión en la finalización de las jugadas. El Torrent, por su parte, se defendía a la espera de poder mantener el empate, resultado que ya le iba bien, como demostraron sus jugadores perdiendo tiempo desde el inicio de la segunda parte. En el minuto 73, el Lleida pudo decantar el partido en su única acción de peligro. Ton Ripoll recibió el balón en la frontal, recortó a un rival y desde el balcón del área conectó un disparo que se estrelló en el larguero. De lo que pudo ser el 0-1 se pasó, en cuatro minutos, al gol local, en otra jugada de gran talento que sí que encontró el premio. El local Adrián empaló un balón que caía llovido del cielo tras un despeje en el área con una volea no muy potente pero muy ajustada al palo, que significó el 1-0 para sorpresa de todo el mundo. El gol cayó como un jarro de agua fría para un Lleida que sentía que su mayor castigo era el empate a cero, pero al que aún le quedaba algo peor. Con el partido roto, Chavarría recibió en el vértice del área y tras recortar hacia dentro, definió a la escuadra un tiro imparable que cerraba el partido (2-0) y castigaba de forma notable a un equipo al que su falta de lucidez y atrevimiento le dejó sin puntos, demostrando otra vez que su rendimiento lejos del Camp d’Esports es lo que le está alejando peligrosamente de la primera plaza.

El entrenador del Lleida Ángel Viadero, declaró que “en cuanto a nuestra facetasofensivas, ha sido una lástima el palo de Ton Ripoll. Pero es cierto que hoy no hemos podido encontrar los caminos para el gol”. “En un campo con espacios reducidos es difícil atacar y hacer daño a la defensa rival. Con la expulsión se nos ponía el partido de cara, pero sabíamos que ellos iban a ajustar sus lineas y a minimizar espacios”, analizó el cántabro, que lamentó el gol local que decantó el partido: “En ese rechace en la frontal hemos salido perjudicados encajando el gol y allí ya se nos ha puesto todo cuesta arriba”, señaló.

Finalmente, el técnico azul añadió que “hoy no me ha gustado el equipo ofensivamente, no hemos estado finos en campo contrario ni en las transiciones”, pero acabó la rueda de prensa agradeciendo una vez más el apoyo de los aficionados. “Pese a la derrota quiero agradecer a la afición desplazada por su apoyo como siempre”, dijo.Por su parte, Joan Campins declaró que “al equipo le ha faltado paciencia y madurar las jugadas, quizás si hubiéramos movido más al rival hubiéramos sacado un resultado positivo”. Finalmente, el capitán Roger Figueras declaró que “el grupo sigue confiado y unido para afrontar los siguientes partidos”.

Menos mal que la plaza del play off está asegurada (al menos eso parece), porque, en caso contrario, ahora entraríamos en una espiral autodepresiva de impredecibles consecuencias. El Lleida culmino su semana horribilis y así lo escribíamos ayer mismo, con una impensable e inexplicable derrota en el San Gregorio de Torrent, en uno de los peores partidos de la temporada. Malas sensaciones, descontrol absoluto y clara derrota pese a jugar 55 minutos, 55 con un jugador más que el rival. Da la sensación que las circunstancias han conseguido superar y desbordar a un equipo al que, también lo hemos dicho, lo que queda de campeonato se le va a hacer muy largo porque no podemos estar semana tras semana confiando en que los demás van a fallar o no. En fin, el domingo (19.00), otra final ante el Sant Andreu. Y para acabarlo de adornar, que ya son casualidades, el artículo semanal del Paer en Cap, Félix Larrosa, a propósito de la llegada de la Volta a Lleida, en los medios locales. Podría ser un texto inocuo, intrascendente.. pero con la que está cayendo, algunos párrafos, se prestan a dobles.. o triples lecturas. Dos ejemplos. “Vull que l’esport sigui universal i que es tirin endavant projectes sostenibles i ambiciosos” y “La ciutat mereix ser al calaix més alt del podi i, per aconseguir-ho, hem d’anar a una”. Pues eso.

Derrota en la mitad de desplazamientos

Los de Viadero volvieron a irse de vacío en un nuevo desplazamiento en que al menos, se podría haber sacado un empate debido a la expulsión de Carpin en la primera parte. El Lleida Esportiu de este modo, ha sumado 17 de 42 puntos posibles como visitante siendo así el sexto mejor visitante del grupo. De los rivales directos del Lleida, solamente el Europa suma menos puntos que el Lleida a domicilio (14). Precisamente Badalona Futur, Sant Andreu i Hèrcules son, por este orden, los mejores visitantes de la Liga.

Insultos racistas y catalanófobos

Algunos aficionados del Torrent, ya desde antes del inicio del partido, profirieron en repetidas ocasiones insultos catalanófobos hacia la afición del Lleida desplazada. Además, alguno de ellos insultó de forma racista al leridano Neyder Lozano, llamándole “negro de mierda” al menos en dos ocasiones, según testigos presenciales. Además, durante el partido se lanzó un mechero al campo y, antes del inicio del mismo, un grupo reducido de aficionados locales escupió y zarandeó el ‘Bus de la Afició’, aún con los aficionados dentro.

Sin victorias entre los primeros 5 clasificados

Ninguno de los cinco primeros clasificados del grupo consiguió ayer ganar su partido, aunque el Lleida fue el más perjudicado, porque fue el único que perdió. Badalona Futur y Sant Andreu empataron en el duelo de play off (1-1), mientras que el Europa empató en casa ante el Alzira (0-0) y se mantiene tercero a un punto del Lleida. El Sant Andreu se queda cuarto, a dos de los leridanos, mientras que el Hércules, que empató ante el Terrassa (1-1), está quinto a cuatro. El sexto es el propio Torrent, fuera de play off a 11 puntos de los azules.