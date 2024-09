La adicción a criticar Marruecos

Creado: Actualizado:

En la actualidad cuando se trata de Marruecos todo vale para algunos periodistas que llevan la misantropía, la desconfianza, el desprecio o incluso el odio hacia este país vecino a todos los niveles. Marruecos se considera como un socio estratégico de primer nivel para España y la cooperación que existe entre ambos países es ejemplar en todos los ámbitos por el bien de ambos países y ambos pueblos que tienen una historia comuna y una civilización similar.A pesar de todo esto, lo más curioso es la persistencia de algunos misántropos periodistas de tener opiniones en contra del sistema político, social y cultural de Marruecos e intentan fomentar un discurso lleno de falsedades y mentiras que no tienen fundamento en la realidad contra su sistema político. Así, su única preocupación es atacar a todas sus instituciones y símbolos e intentar dar una mala imagen en relación con la situación del país como si no hubiera nada positivo y correcto. Seguramente, este tipo de sensación que llevan por dentro contra Marruecos tiene su explicación. Siempre intentan aprovechar la mínima de las oportunidades delante de cualquier ocurrencia o de cualquier tipo de hechos para sacar sus armas y empezar a atacar a este país vecino y amigo de España. En este sentido van las ofensivas declaraciones escritas por el periodista Francisco Carrión, conocido por su hostilidad hacia Marruecos y empleado supuestamente del servicio de inteligencia de un país muy conocido por financiar a periodistas de este tipo con la intención de atacar Marruecos, en la entrevista que había concedido recientemente a uno de los periodistas marroquíes que han sido indultados por el Rey llamado Suleiman Raissouni, en su sitio web El independiente, en el que insultaba a Su Majestad el Rey y a la autoridad marroquí, a la que calificaba de corrupta y criminal. Está claro que delante de tales expresiones e insultos vale la pena condenar enérgicamente todo lo escrito por este periodista. Lógicamente, hace falta reconocer que Marruecos no es el mejor país del mundo, y por supuesto hay algunos defectos que hay que mejorar, tal y como pasa en muchos países del mundo, pero vale la pena reconocer, también, que Marruecos es líder en muchos sectores a nivel del continente africano, sobre todo en la industria de automoción y aeronáutica, y está atrayendo cada vez más inversiones extranjeras. Así, hay mucho cambio y desarrollo en varios ámbitos tanto a nivel de derechos humanos como a nivel económico, social y, sobre todo, a nivel de las infraestructuras. Lo bonito es que se está atrayendo cada año a más turistas de diferentes países y nacionalidades. También es necesario saber que el Marruecos de hoy no es el Marruecos de ayer. Por lo tanto, es normal que atraiga la atención de aquellos que lo envidian, lo odian y no quieren que le vaya bien todo.Finalmente, está claro que se puede aceptar cualquier crítica constructiva, pero de ninguna manera aceptar alguna destructiva que intenta dar una mala imagen sobre este país y, por lo tanto, desestabilizarlo. Siempre, cuando se trata de Marruecos, aquellas personas no les importa decir lo que les da la gana sin ninguna objetividad, franqueza, respeto, realismo o, incluso, llegando a pisotear las leyes, normas e instituciones del país. Marruecos les quedará siempre como una espina clavada en la garganta y que les va a doler cada vez que muevan la lengua para recordarles que no todo vale cuando se trata de este maravilloso país llamado Marruecos.