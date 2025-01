Louis Salmon, el cavall belga de pura sang que va marcar Almacelles

Creado: Actualizado:

A vegades, la història amaga secrets fascinants que esperen ser redescoberts. Això és el que hem trobat en el rastre documental del cavall Louis Salmon, un semental de raça belga que va arribar a Almacelles l’any 1914, adquirint un protagonisme insòlit en el món agrícola de l’època.Louis Salmon no era un cavall qualsevol. Amb el número 81.064 inscrit a l’Stud-Book de la Societat del Cavall de Tir Pesant de Bèlgica, una de les més prestigioses del món, representava l’excel·lència d’una raça destinada a les feines més exigents. La seva genealogia era impressionant: fill de Robert de Brages (número 32.028) i Mina Salmon (número 60.677), Louis Salmon provenia d’un llinatge de campions que havien guanyat grans premis en concursos belgues. Els seus avantpassats, Brillant de Braine i Marcotte Salmon, reforçaven encara més el prestigi d’aquest cavall excepcional.L’arribada de Louis Salmon a Almacelles va ser possible gràcies a la visió i iniciativa d’Alberto Lleó i Morera, que va invertir 12.000 pessetes a adquirir aquest magnífic exemplar, una quantitat que avui equivaldria a entre 1.200.000 i 1.800.000 euros. La introducció d’aquest semental en una vila que tot just començava a transformar-se gràcies a l’aigua del Canal d’Aragó i Catalunya va ser tot un esdeveniment.El Mas del Lleó, propietat d’Alberto Lleó, es va convertir en un centre de referència amb la creació d’una parada de sementals. Louis Salmon oferia els seus serveis per 50 pessetes (entre 300 i 450 euros actuals), amb opció a tres salts, contribuint així a la millora de les races equines locals i consolidant la seva fama com a semental d’elit.En aquell mateix període, altres agricultors i criadors també deixaven empremta en el panorama equí d’Almacelles. Prop de la Clamor Amarga, Jaume Justribó mantenia una quadra on criava cavalls de raça, contribuint a la disponibilitat d’animals robustos per a les feines del camp. Aquestes granges locals, sovint basades en el treball incansable de les famílies, es complementaven amb l’arribada de sementals prestigiosos com Louis Salmon, que aportaven un salt qualitatiu a la genètica equina de la vila.El cas de Louis Salmon és més que una simple anècdota: és una finestra oberta a la història d’Almacelles i al procés de modernització agrícola que va viure durant el primer terç del segle XX. En aquell moment, els cavalls no eren només animals de treball; eren símbols d’innovació, força i adaptabilitat.Que aquest cavall alatzà, amb unes mesures impressionants (1,68 m d’alçada, 2,14 m de perímetre toràcic i 0,25 m de gruix de canya), trepitgés terres del Segrià és un testimoni clar de l’ambició i obertura d’Almacelles cap al progrés.Amb aquesta troballa, recuperem un fragment valuós de la història local que mereix ser preservat i recordat no només com una curiositat, sinó com un exemple del paper central dels habitants d’Almacelles en el desenvolupament del territori. Louis Salmon, aquell extraordinari cavall belga, continua despertant admiració més d’un segle després.