Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia: una oportunitat per al sector

Catalunya ha estat reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un títol que destaca la seva riquesa culinària, la qualitat dels seus productes agroalimentaris i la capacitat d’innovació en el sector. Aquesta distinció, atorgada per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), suposa una plataforma per potenciar el vincle entre productors i consumidors, alhora que convida a reflexionar sobre els reptes de futur d’un sector estratègic per a l’economia catalana.

Un territori de contrastos i productes d’excel·lència

Amb unes 55.000 explotacions agràries repartides entre zones de secà, regadiu, muntanya i plana, Catalunya ofereix una diversitat de productes que van des dels cereals i les hortalisses fins a l’oli d’oliva verge extra, la fruita dolça, la carn, la llet i els ous. Aquesta riquesa alimentària no només abasteix el mercat local, sinó que també impulsa l’exportació de productes catalans a tot el món, consolidant Catalunya com un referent gastronòmic i agroalimentari.

Però, tot i aquest potencial, el sector es veu afectat per desafiaments com l’encariment dels costos de producció, la pressió burocràtica i la necessitat d’adaptació a les exigències ambientals i normatives europees. Malgrat aquests obstacles, l’agroalimentació continua sent un dels pilars de l’economia catalana, representant més del 19% del PIB del territori.

El distanciament entre el camp i la ciutat

En paral·lel a aquesta realitat productiva, un altre fenomen es fa evident: la creixent desconnexió entre el món rural i l’urbà. Tal com alerta el periodista Antoni Bassas, “molts ciutadans gaudeixen de la gastronomia, però desconeixen com es produeixen els aliments que consumeixen”. Aquest fenomen, impulsat pel ritme de vida actual i la concentració de la població en entorns urbans, suposa un repte per al sector primari, que sovint veu invisibilitzada la seva tasca.

En aquest sentit, la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 representa una oportunitat per donar veu als productors i reconnectar-los amb la societat.

Cap a un consum més conscient i sostenible

La gastronomia catalana ha sabut conjugar tradició i innovació, però el consum no sempre ha seguit el ritme d’aquesta evolució. Segons la professora Louise O. Fresco, “com ens alimentem defineix l’agricultura que volem”. Aquest principi és clau per encaminar el sector cap a un model més sostenible i adaptat als nous temps. Davant d’aquest escenari, es plantegen tres grans reptes de futur:

· Fomentar l’educació i la comunicació per reconnectar els consumidors amb el sector primari.

· Donar prestigi a la pagesia i posar en valor la seva importància dins el model agroalimentari.

· Impulsar un consum responsable, que prioritzi la qualitat i reconegui l’esforç dels productors locals.

Aquest 2025, Catalunya té l’oportunitat de reivindicar la seva gastronomia com a patrimoni cultural i econòmic, reforçant la relació entre el territori i els qui el fan possible.