Liderazgo gaseoso: el humo que huele a jefe

Creado: Actualizado:

Hace unos años, cuando empecé a trabajar en una empresa de ingeniería e innovación en Bilbao, una de esas donde la cafetera parecía más lista que algunos de los mandos medios, conocí a alguien que me dejó marcado.

Era un tipo que no tenía despacho, no tenía equipo fijo, no tenía horario, y, sin embargo, estaba en todas partes. Lo mismo te hablaba de estrategia en una reunión que te corregía una tabla de Excel, o se colaba en la formación del nuevo para contarle “cómo van las cosas aquí”. Lo llamábamos, en broma, “el jefe nube”. Siempre presente, pero nunca sólido. Una especie de liderazgo gaseoso. Con el tiempo, me he cruzado con muchos como él. Personas que ocupan un rol de liderazgo sin tener claro ni su lugar ni su función. No mandan, no delegan, no deciden. Pero siempre opinan. Siempre están. Siempre... flotan.

Este tipo de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, se ha vuelto muy común en organizaciones modernas, sobre todo en aquellas que quieren parecer horizontales, democráticas, abiertas, pero que, en el fondo, siguen sin querer soltar el control real. Y ahí está el gaseoso, revoloteando entre departamentos, hablando con todos, pero sin ser responsable de nadie.

No hay que confundirse: el liderazgo gaseoso no es lo mismo que el liderazgo flexible, ni el transformacional, ni el servidor. Es otra cosa. Más parecida al vapor que empaña el espejo después de una ducha: molesta, pero no quema. Está, pero no te refleja nada claro.

¿Por qué prolifera? Pues mira, por varias razones. La primera, porque es cómodo. No te atas a responsabilidades concretas, pero mantienes visibilidad. No das órdenes, pero influyes. No estás en la primera línea cuando se lía, pero apareces a última hora para soltar alguna frase grandilocuente tipo “esto hay que mejorarlo, chicos”. Gracias, Capitán Obvio.

La segunda razón es el miedo. A liderar de verdad. A comprometerse. A equivocarse. Ser gaseoso permite sobrevivir sin arriesgar. Uno flota por encima del conflicto, da una palmadita en la espalda y dice “habladlo entre vosotros”, como si fuera el tío enrollado de la empresa. Pero liderar es tomar decisiones, no hacerse el simpático.

Y la tercera, y quizá la más triste, es que a veces la cultura organizacional lo premia. ¿Quién no ha visto a ese jefe que sube en el organigrama solo porque siempre está “visible”? Que no dirige equipos, no entrega resultados, pero “da bien en las reuniones”. A veces, ser gaseoso parece más rentable que ser eficaz.

El problema, claro, llega cuando se necesita dirección real. Cuando hay un conflicto gordo. Cuando hay que hacer recortes, o tomar una decisión impopular. Entonces el líder gaseoso desaparece. Porque el vapor, ya se sabe, con el viento se va. Y el equipo, claro, se queda sin nadie que lo sostenga.

¿Y qué hacemos con esto? Pues mira, yo no tengo la fórmula mágica. Pero me atrevería a decir que el primer paso es dejar de premiar a los que solo están, y empezar a valorar a los que hacen. A los que se mojan. A los que dicen “esto va mal y hay que cambiarlo” aunque no suene bonito. A los que asumen sus errores, a los que ponen el cuerpo, aunque se equivoquen. Porque liderar no es estar en todas partes, es estar en el sitio adecuado cuando hace falta. No es hablar con todos, es escuchar a quien lo necesita. No es flotar, es sostener.

Así que, si alguna vez te sientes tentado a convertirte en un líder gaseoso, párate un momento. Piensa si lo que haces ayuda o solo empaña. Y si ves que estás flotando más de la cuenta... pues baja. Baja al barro. Allí es donde pasan las cosas de verdad.