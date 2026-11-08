Quan la veritat esdevé revolucionària
Cap de l’oposició a la Paeria
Vivim un temps en què la desinformació erosiona la confiança pública, el debat polític sovint queda subordinat al relat i la veritat, que hauria de constituir el fonament de tota democràcia madura, sembla haver-se convertit en un acte de rebel·lia. En aquest context, defensar els fets, exigir responsabilitats i reclamar coherència entre les paraules i les decisions no és una qüestió retòrica: és una obligació democràtica.
La qualitat d’un sistema polític no es mesura per la capacitat dels seus governants de construir un relat favorable, sinó per la seva disposició a sotmetre l’acció pública al control ciutadà, a la transparència i a la rendició de comptes.
A Lleida, aquesta reflexió ens interpel·la directament. La ciutat necessita un projecte de govern amb ambició, rigor en la gestió i capacitat per afrontar els problemes reals dels lleidatans. La seguretat, la neteja, l’activitat econòmica, l’habitatge i la qualitat dels serveis públics no poden quedar relegats a la propaganda ni a la gestió de les aparences.
Com a cap de l’oposició a la Paeria, entenc que fiscalitzar el govern municipal és una responsabilitat institucional que va molt més enllà de la discrepància partidista. Implica formular propostes, exigir explicacions i defensar l’interès general. L’oposició no ha de substituir el govern en les seves funcions, però tampoc pot renunciar a assenyalar les seves insuficiències. La lleialtat a la ciutat està per damunt de qualsevol conveniència política.
Lleida necessita una alternativa de govern que no es limiti a gestionar la inèrcia, sinó que recuperi l’exigència, la responsabilitat i la confiança en les institucions. Des del PP defensem una ciutat que protegeixi la convivència, reconegui l’esforç dels ciutadans, faciliti la iniciativa empresarial i garanteixi que els serveis públics responguin a les necessitats reals de la població. Una ciutat que no renunciï a la seva identitat ni a la seva capacitat de decidir el futur amb criteris propis.
Aquesta exigència d’alternança també és aplicable a Espanya. Després d’anys de govern socialista, és legítim plantejar si les polítiques aplicades han respost adequadament als reptes econòmics, institucionals i socials del país. En una democràcia representativa, cap govern no té un dret adquirit a continuar exercint el poder. La seva continuïtat depèn de la confiança ciutadana, i aquesta ha de renovar-se a través dels resultats, la integritat i el respecte als principis constitucionals.
El canvi polític, però, no pot ser una finalitat en si mateixa. Ha de representar una millora en la qualitat de les polítiques públiques, en la seguretat jurídica, en l’eficiència administrativa i en la igualtat dels ciutadans davant la llei. Substituir unes sigles per unes altres sense modificar les pràctiques de govern seria una alternança merament formal. El que cal és una manera diferent d’entendre el poder: no com un instrument de perpetuació, sinó com un mandat temporal al servei de la ciutadania.
És aquí on el PP ha d’assumir la seva responsabilitat com a alternativa al socialisme, tant a Lleida com al conjunt d’Espanya. Una alternativa que es construeixi sobre la llibertat, la responsabilitat individual, la igualtat davant la llei, la seguretat, el respecte institucional i una gestió rigorosa dels recursos públics. I que entengui la identitat lleidatana com el reconeixement d’una comunitat amb història, caràcter, interessos i aspiracions que mereixen representació política.
La dignitat d’una ciutat no depèn de la ideologia de qui la governa, sinó de la qualitat de les seves institucions i de la manera com tracta els seus ciutadans. Precisament per això, Lleida mereix un govern que escolti, que doni explicacions i que no confongui la comunicació amb els resultats.
En temps de desinformació, la resposta no pot ser més soroll, sinó més rigor; no més consignes, sinó més arguments; no més opacitat, sinó més transparència. La veritat esdevé revolucionària quan obliga el poder a retre comptes i retorna al ciutadà la capacitat de jutjar lliurement. El canvi que Lleida i Espanya necessiten comença aquí. La veritat no hauria de ser revolucionària. Hauria de ser la normalitat democràtica.