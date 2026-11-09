Més ocupació, les mateixes esquerdes
delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials
L’EPA del tercer trimestre de 2026 ofereix una imatge que exigeix alguna cosa més que celebrar rècords. Espanya arriba als 22,85 milions d’ocupats, però l’atur augmenta en 95.900 persones i la taxa torna a superar el 10%, en concret se situa en el 10,18%. No hi ha contradicció estadística, la població activa creix més que l’ocupació. Hi ha, en canvi, un advertiment sobre la nostra capacitat per donar oportunitats a les persones que volen treballar.
El saldo dels 73.600 ocupats addicionals del trimestre tampoc permeten ignorar la composició del creixement. L’ocupació pública augmenta en 89.900 persones, mentre que la privada en perd 16.300. En termes interanuals, Espanya manté un balanç positiu, amb 465.500 ocupats més. Seria precipitat anunciar un enfonsament, però també complaent obviar la feblesa del trimestre. La resistència del mercat laboral depèn de la capacitat del teixit productiu per sostenir la contractació quan canviï el cicle.
Catalunya frega els quatre milions d’ocupats, tot i que només en suma 2.100 durant el trimestre i la taxa d’atur puja al 8,3%. El rècord conviu amb una clara pèrdua d’impuls. Lleida presenta una posició relativament millor, en particular 230.300 ocupats i una taxa d’atur del 6,49%. Tanmateix, els seus 16.000 aturats, 800 més que un any abans, impedeixen confondre una taxa inferior amb l’absència de problemes. A més, la lectura provincial exigeix prudència per la mida de la mostra i el pes de l’estacionalitat.
Cal tenir present que el procés de regularització extraordinària d’estrangeria ha produït noves contractacions i l’aflorament de feina informal, cosa que també ha influït en les estadístiques, però des dels despatxos dels Graduats Socials observem una altra paradoxa i és que hi ha persones que busquen feina i empreses que no troben determinats perfils. És a dir, no existeix una borsa de candidats intercanviables. Hi influeixen la qualificació, l’experiència, la ubicació, l’habitatge, els horaris i les condicions de les ofertes. Com reclamem des del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, cal millorar l’encaix entre les competències professionals i les necessitats empresarials
D’altra banda, la intel·ligència artificial afegeix incertesa, també a curt termini. Microsoft ha ofert baixes voluntàries incentivades a uns 60.000 treballadors, sobre una plantilla mundial de 223.000 a finals de juny, aproximadament és el 27%. Són persones que poden acollir-se al programa, no sortides ja confirmades. Tot i que l’empresa desvincula el pla de la IA, la magnitud de la proposta de baixes, en plena expansió de la inversió tecnològica, obliga a prestar-hi atenció.
No podem anticipar quants llocs de treball desapareixeran ni a quin ritme se’n crearan de nous, però l’automatització de tasques administratives, comptables o d’atenció al client pot reduir necessitats en alguns perfils i transformar-ne d’altres.
A aquestes tensions s’hi afegeix una jurisdicció social col·lapsada. El CGPJ ha acordat iniciar els tràmits d’un pla de xoc per a les 50 places amb més assumptes pendents. Un acomiadament o una prestació de subsistència no poden quedar atrapats en esperes que agreugen el conflicte i el seu cost humà i econòmic.
Calen mitjans, però també una regulació més clara i previsible, ja que l’acumulació normativa i els conceptes oberts a valoracions subjectives afavoreixen la litigiositat, afegint obstacles que impedeixen una millor evolució del mercat laboral.