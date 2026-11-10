Sándor Márai, Diaris 1984-1989
arquitectE
Com Stefan Zweig (1881-1942), Sándor Márai (1900-1989) és un egregi representant d’aquella burgesia il·lustrada que va il·luminar amb tanta força la creació artística centreeuropea a les primeries del segle XX. Com Zweig, Márai va sofrir en carn pròpia les terribles convulsions que van sotraguejar el Vell Continent i que van anihilar les estructures mentals, socials i polítiques vigents en els darrers segles; ells les van saber descriure de forma brillant. Márai es va exiliar d’Hongria el 1948 a l’arribada del règim comunista i, com Zweig, va recalar a Amèrica després d’un llarg periple. L’un i l’altre, abassegats per les circumstàncies i la solitud, es van suïcidar.
Márai és el subtilíssim autor d’obres de la més alta qualitat literària com La dona justa, Confessions d’un burgès o Divorci a Buda. La seva penetració psicològica i l’elegància en l’estil el situen a l’Olimpe de la literatura mundial. El darrer dels seus Diaris és un commovedor testimoni de l’extrema lucidesa amb la qual observava el propi deteriorament físic i la punxada de dolor per la pèrdua de la seva estimada esposa Lola i dels seus familiars més propers.
–“La literatura ha mort. ¡Visca la indústria del llibre!”
–“Dostoievski va començar la seva carrera com el típic dandi burgès, es va deixar seduir per l’aspecte més romàntic del moviment socialista, l’enviaren a un camp de treballs forçats i d’allà va tornar a la literatura com un profeta nacionalista: un evangelista. Tant durant la seva estada a Sibèria com al llarg de la seva carrera va descobrint amb sorpresa que els serfs no desitjaven eliminar les diferències de classes: quan un burgès se’ls adreça de manera democràtica se’l miren recelosos i amb menyspreu; no és un d’ells perquè pronuncia discursos a favor seu.”
–“El proletariat occidental ja va en cotxe; el xinès en bicicleta. Pot passar que el ciclista arribi més lluny que l’automobilista.”
–“Com va dir István Bethlen als feixistes: «Senyors, vostès creuen que van cap a la dreta, però en realitat estan caminant en cercle. De fet, fa tant temps que caminen cap a la dreta que no trigaran a arribar a l’extrema esquerra.»”
–“Tota religiositat sectària i fonamentalista m’evoca les paraules de Gide: «Paul Claudel pensa que pot arribar al cel en cotxe-llitera.»”
–“La crueltat és el punt de trobada en què la humanitat actua amb harmonia.”
–“El vent és gelat com el punyal d’un sicari mafiós. Març és el mes de les revolucions, dels laxants i el pessimisme.”
–“Èdip no té complex d’Èdip. Lluita contra els fets, no contra el complex.”
–“A la literatura no hi ha democràcia, només hi ha solistes. L’escriptor que decideix cantar en un orfeó descobrirà que la seva veu no es distingeix del cor.”
–“La meva filosofia es resumeix en el següent: és molt menys perillós un malvat que un imbècil. I els imbècils abunden sobre manera.”
–“No és bo deixar-se envellir per la vellesa. Però és pitjor mantenir-se jove mitjançant artificis.”
–“Prefereixo la solitud en solitari que la solitud en companyia.”
–“Eleccions presidencials. Fa cent anys Nietzsche va escriure: «En democràcia el protagonista surt de l’escenari i és substituït per l’actor.»”
–“La forma és un buit sense contingut. El contingut és un buit sense forma. Sembla que Confuci no sabia que la poesia pot ser una radiació, sense forma ni contingut.”