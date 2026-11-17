Presidents socialistes i ajuntaments
ExAlcalde de Lleida i ExAmbaixador
Com a alcalde durant quasi 15 anys he viscut i conviscut amb presidents socialistes i del PP al Govern d’Espanya i amb presidents socialistes i convergents a la Generalitat de Catalunya.
Al marge de les diferències que he vist com a ciutadà, vull en aquest article citar els punts claus que com a alcalde he pogut gaudir juntament amb els prop de 150.000 habitants de la meva ciutat, Lleida.
Una idea-força dels socialistes al front de la Generalitat ha estat el concepte que “Catalunya es construeix també des dels ajuntaments”, municipalisme que també han seguit els governs d’Espanya.
Un element rellevant dels governs socialistes, Maragall i Montilla, i ara Illa a Catalunya, han estat les Lleis de Barris. A Lleida en vam aconseguir tres: per la Mariola, pel Centre Històric i per Madalena-Noguerola. Els Plans de Barris dels presidents socialistes de la Generalitat van aportar capacitats d’inversió i manteniment per a carrers, places i habitatges dels barris més necessitats de les ciutats i pobles.
Ara, el president Illa ha tornat a convocar i adjudicar plans de barris seguint la mateixa política al servei dels ciutadans des dels ajuntaments.
Les aportacions del Govern d’Espanya que també vaig gestionar des de la Paeria de Lleida van anar en el mateix sentit dels Plans de Barris.
Quan passo per davant del Pavelló Juanjo Garra al Secà-Balàfia, la plaça Blas Infante a Cappont, o els accessos a la ciutat de Lleida, penso en els “Plans Zapatero”, que en plena crisi econòmica dels primers anys del segle XXI van garantir activitat econòmica i llocs de treball quan la demanda provinent del sector privat estava col·lapsada per la crisi. Aquesta política keynesiana va aportar capacitat de contractació al sector privat mitjançant els ajuntaments i les necessitats ciutadanes.
Són innombrables les places, carrers, equipaments que vam poder fer mitjançant els Plans Zapatero.
Mateixa filosofia que els darrers anys ha aplicat el president Sánchez, que ja no he viscut com a alcalde, sinó com a ciutadà, amb els Plans New Generation, que gràcies al pes de Pedro Sánchez a Europa han pogut desenvolupar els nostres pobles i ciutats. Projectes com l’Estació d’Autobusos, la rehabilitació del Palau de Vidre o 121 habitatges de protecció oficial a la ciutat de Lleida són obres finançades amb els projectes Sánchez.
Quan hi ha governs socialistes a Madrid i a Barcelona els ciutadans gaudeixen de rendes addicionals mitjançant els ajuntaments: les inversions, millores i manteniments que amb finançament de la Generalitat o l’Estat fan els ajuntaments per als ciutadans.
He viscut i conviscut amb altres presidents no socialistes d’Espanya i de Catalunya, però cap ha fet projectes similars per a Catalunya i per a Espanya.