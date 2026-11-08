Pretérita crónica negra

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Esta es la segunda vez que veo a Antonio de la Torre ejerciendo de asesino en serie. La primera fue en 2013 con Caníbal, de Manuel Martín Cuenca. Allí ejercía de sastre reservado, introvertido y solitario en Granada, pero tras esa apariencia apacible se escondía un psicópata terrible que se comía a sus víctimas, y todavía recuerdo aquel título porque realmente dejaba muy mal cuerpo –nunca mejor dicho–. De la Torre, un actor todoterreno, con oficio y buena predisposición para papeles difíciles, vuelve a encarnar a un asesino en serie que ha traspasado el tiempo, famoso en la lista de sucesos terribles de este país. De las mujeres que asesinó ya nadie recuerda sus nombres, pero el llamado Sacamantecas forma parte destacada de la crónica negra española y de las atrocidades que cometió y que fueron alternando la realidad criminal a la vez que alimentaron la leyenda.

Juan Díaz de Garayo, campesino tosco, analfabeto, áspero y rudimentario, atacó, estranguló y violó a 16 mujeres, aunque antes de ser ejecutado en el garrote vil solo reconoció haber matado a seis, vamos, una mala bestia, un descerebrado que andaba por los montes vascos buscando a un hijo que se llevaron a combatir durante la Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1876, y que ejerció diversos trabajos durante el tiempo que su instinto le llevó a perpetrar sus turbios deseos.

El realizador David P. Sañudo, mostrando las idas y venidas de este famoso criminal del siglo XIX, se centra también como un elemento fundamental en la historia en un personaje femenino, en la profesora Ángela Berrosteguieta, que viaja a Álava intentando que las autoridades se esfuercen en encontrar al asesino de su hermana, un papel a cargo de la siempre creíble y magnífica actriz Patricia López Arnaiz. Ella es el punto referencial y demostrativo de fuerza y tesón dentro de una película seca, áspera, perfectamente rodada, sin entrar en la recreación de los crímenes, filmada sin morbo, como por ejemplo ese primer ataque mostrado desde la otra orilla del río, desde la lejanía, que no se acerca a la agresión, revelándose como un elemento pasivo del suceso.

sacamantecas

En Sacamantecas se pone de manifiesto un tiempo de muerte, de inoperancia, de una guerra que en su agonía remarca la tragedia y el abandono hacia la gente desamparada, un tiempo sucio que apesta a miseria y a esa mirada hacia las mujeres que sobreviven como pueden en las zonas rurales, utilizadas como objetos por ricos que amparaban mala gente, y que vivían como un simple apunte en un mundo de hombres y de monstruos, como ese asesino que, siendo un ser perturbado y perverso, dejó un historial de muerte que hoy día todavía duele recordarlo.