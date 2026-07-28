Elasticidad rítmica

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Con apenas veintiocho años, Julius Rodríguez se ha consolidado como una de las voces más estimulantes del nuevo jazz estadounidense, confirmando su debut en el Jazzaldia que el entusiasmo que despierta no responde a una simple moda pasajera y ofreciendo un show de esos que desdibujan las fronteras entre tradición y vanguardia sin perder nunca el pulso narrativo. Rodríguez entiende el piano como un instrumento total, capaz de ser al mismo tiempo motor rítmico, generador armónico y voz melódica, con un toque que combina una pulsación extraordinariamente percutiva con un fraseo de gran fluidez y donde cada idea parece nacer de la anterior con absoluta naturalidad. En sus improvisaciones conviven la densidad armónica heredada de McCoy Tyner, el refinamiento tímbrico de Herbie Hancock, la libertad formal de Keith Jarrett y la sensibilidad contemporánea de Robert Glasper, aunque su discurso nunca se limita a una simple suma de referencias. Con él, lo que emerge es una personalidad definida, con un sonido reconocible desde los primeros compases, destacando su manera de construir la tensión. Con todo, el neoyorquino evita el virtuosismo entendido como mera exhibición y prefiere desarrollar el relato mediante pequeños motivos que transforma, desplaza rítmicamente y expande hasta alcanzar momentos de enorme intensidad. Alterna silencios elocuentes con ráfagas de notas de impresionante precisión, mientras la mano izquierda articula patrones casi hipnóticos sobre los que la derecha dibuja líneas melódicas de una imaginación inagotable. Hay en su manera de tocar una constante sensación de riesgo controlado: cada improvisación parece buscar un territorio desconocido sin perder nunca el sentido de la forma. Su concepción del ritmo constituye otro de los rasgos distintivos de su personalidad artística. El swing tradicional convive con acentos tomados del hip hop, el gospel, el rhythm & blues e incluso ciertas inflexiones del funk, integrados con absoluta naturalidad. Esa elasticidad rítmica dota a su música de una energía contagiosa, capaz de alternar momentos de recogimiento con explosiones de exuberancia colectiva. Rodríguez escucha tanto como toca y convierte cada intervención en una conversación abierta. Cada composición evoluciona con una lógica interna impecable y con desarrollos de gran intensidad emocional, sostenidos por una técnica deslumbrante que no cae jamás en el exhibicionismo. Su trayectoria explica esa amplitud de miras... Formado en la Manhattan School of Music y posteriormente en la Juilliard, ha colaborado con figuras tan diversas como Wynton Marsalis, Meshell Ndegeocello, Kassa Overall o A$AP Rocky, transitando con naturalidad entre el jazz, la música urbana y la experimentación. Su discografía, encabezada por Let Sound Tell All y continuada por Evergreen, ya anunciaba un creador decidido a cuestionar etiquetas y entender el jazz como un lenguaje vivo y permeable al presente. Su concierto donostiarra en solitario y el que sirvió como acompañante de Carmen Lundy, horas después, confirmaron que Rodríguez pertenece a esa generación de músicos para quienes la tradición no es algo estático, sino un punto de partida. Su propuesta respira libertad, curiosidad y una contagiosa sensación de futuro, por ello, más que asistir a la consolidación de un talento precoz, el público del Jazzaldia tuvo ocasión de encontrarse con uno de los artistas destinados a marcar con su piano y talento compositivo el rumbo del jazz en los próximos años.